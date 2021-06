ICC WTC Final: Kane Williamson की Slow पारी पर Virender Sehwag ने शानदार Meme के जरिए किया ट्रोल

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले के 5वें दिन केन विलियमसन (Kane Williamson) की शानदार पारी की बदौलत न्यूजीलैंड को पहली पारी में 32 रन की बढ़त मिली. हालांकि केन फिफ्टी लगाने से चूक गए.

केन विलियमसन (Kane Williamson) ने पहली पारी में 49 रन बनाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 177 गेंदों का सामना किया. उन्होंने क्रीज पर कुल 294 मिनट गुजारे. विलियमसन की ये पारी भले ही बेहद धीमी थी, लेकिन उन्होंने धैर्य की मिसाल कायम कर दी. उन्हें इशांत शर्मा (Ishant Sharma) ने टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के हाथों कैच आउट करा दिया.

49. Kane Williamson goes after popping an edge to Virat Kohli at 2nd slip from Ishant Sharma. During his innings he became NZ's second highest Test run scorer moving ahead of @SPFleming7 (7172). The lead is 4 as Wagner joins Southee 10* Card | https://t.co/9M1mvODiZ3 #WTC21 pic.twitter.com/4Vp1TGqThF

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 22, 2021