ICC WTC Final: Ravichandran Ashwin के आउट होते ही वाइफ Prithi Narayanan का टूट गया दिल, ट्विटर पर दिया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले में रविवार का मॉर्निंग सेशन (Morning Session) टीम इंडिया (Team India) के उम्मीदों के बिलकुल खिलाफ रहा. विराट कोहली (Virat Kohli) समेत कोई भी बल्लेबाज अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं कर पाए.

टीम इंडिया (Team India) ने 20 जून को 146/3 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम महज 217 रन पर ऑलआउट हो गई. हालांकि 8वें नंबर पर आए ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अच्छी कोशिश की लेकिन वो 27 गेंदों में 22 रन ही जोड़ पाए. इस दौरान उन्होंने 3 चौके जड़े.

See Ravi Ashwin's Anger and frustration when he got out, because he wanted to still at the crease and scored runs for his team. #INDvNZ pic.twitter.com/ykbTrO0FvY

