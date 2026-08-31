इंग्लैंड से हारकर 'पाताल-लोक' में पहुंचा पाकिस्तान, अंग्रेज टीम की लगातार 2 जीत के बाद आई लेटेस्ट WTC Rankings

इंग्लैंड की टीम ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 194 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है. अंग्रेज टीम ने इसी के साथ ही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इंग्लैंड ने पाकिस्तान को यह टेस्ट मैच जीतने के लिए चौथी पारी में 389 रन बनाने का टारगेट दिया था. जवाब में पाकिस्तान की टीम 50.5 ओवर में 194 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. पाकिस्तान के लिए सऊद शकील ने इस पारी में सबसे ज्यादा 97 रन बनाए. इसके अलावा शान मसूद 26 रन बनाकर आउट हो गए.
इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि जोश टोंग ने पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को आउट किया. जोफ्रा आर्चर ने भी 15 ओवर में 73 रन देकर 2 विकेट लिए. लगातार दूसरे टेस्ट में मिली इस जीत से इंग्लैंड के कुल WTC अंक 62 और उनका अंक प्रतिशत (PCT) 34.44 हो गया है. इंग्लैंड ने WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में भी एक स्थान की बढ़त हासिल की है और अब वह छठे स्थान पर हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो टेस्ट मैच हारकर पाकिस्तान की टीम WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में 'पाताल-लोक' यानी सबसे नीचे पहुंच गई है. पाकिस्तान 16.67 के PCT के साथ WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. पाकिस्तान अब तक आठ टेस्ट मैचों में केवल 16 अंक ही हासिल कर पाया हैं.
Victory in the Lord's Test helps England over take Sri Lanka in the #WTC27 standings
More https://t.co/Ag5irO9kgu pic.twitter.com/Xnj16MjF4u
— ICC (@ICC) August 30, 2026
ऑस्ट्रेलिया 96 अंकों और 80.00 के PCT के साथ WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे है. उनके बाद 2025 WTC चैंपियन साउथ अफ्रीका है, जिसने मौजूदा साइकल में अब तक खेले गए चार मैचों में से तीन जीते हैं. साउथ अफ्रीका का अगला मुकाबला अक्टूबर 2026 में अपने घरेलू फैंस के सामने ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में होगा, जिसके बाद वे दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक इंग्लैंड के साथ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे.
भारत WTC पॉइंट्स टेबल में 51.52 के PCT के साथ इंग्लैंड से ठीक ऊपर है. 2021 और 2023 WTC की उपविजेता भारतीय टीम ने मौजूदा साइकल में अब तक खेले गए 11 मैचों में से पांच जीते हैं. भारत ने अगस्त 2026 में अपनी पिछली टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को 1-0 से हराया था और अब वे इस साल के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज में दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे, और पहला मैच 19 नवंबर को वेलिंगटन में शुरू होगा. न्यूजीलैंड 72.22 के PCT के साथ WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने मौजूदा साइकल में अब तक खेले गए छह मैचों में से चार जीते हैं.