Advertisement
trendingNow13223873
Hindi Newsक्रिकेटWTC रैंकिंग में पाकिस्तान का निकला तेल, बांग्लादेश ने हराकर पहुंचा दिया पाताल-लोक, अब इस पोजीशन पर भारत

WTC रैंकिंग में पाकिस्तान का निकला तेल, बांग्लादेश ने हराकर पहुंचा दिया पाताल-लोक, अब इस पोजीशन पर भारत

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. पाकिस्तान को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराकर बांग्लादेश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात देकर उसे WTC रैंकिंग की टेबल में सबसे नीचे पाताल-लोक में धकेल दिया है. सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान पर 78 रन की जीत हासिल कर सीरीज 2-0 से अपने नाम करने के बाद बांग्लादेश को WTC (2025-27) की रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 20, 2026, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WTC रैंकिंग में पाकिस्तान का निकला तेल, बांग्लादेश ने हराकर पहुंचा दिया पाताल-लोक, अब इस पोजीशन पर भारत

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. पाकिस्तान को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराकर बांग्लादेश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात देकर उसे WTC रैंकिंग की टेबल में सबसे नीचे पाताल-लोक में धकेल दिया है. सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान पर 78 रन की जीत हासिल कर सीरीज 2-0 से अपने नाम करने के बाद बांग्लादेश को WTC (2025-27) की रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है.

बांग्लादेश ने इतिहास रचा

बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ बुधवार को दूसरा टेस्ट जीतने के साथ ही बांग्लादेश WTC (2025-27) की रैंकिंग में पांचवें स्थान पर पहुंच गया. भारतीय टीम छठे स्थान पर पहुंच गई है, वहीं पाकिस्तान आठवें नंबर पर चली गई है. भारतीय टीम ने पिछले साल से कोई टेस्ट नहीं खेला है. भारतीय टीम का अगला टेस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ है, जो डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

WTC रैंकिंग में पाकिस्तान का निकला तेल

ऑस्ट्रेलिया 8 टेस्ट में 7 जीत के साथ पहले, न्यूजीलैंड 3 टेस्ट में 2 जीत के साथ दूसरे, दक्षिण अफ्रीका 4 टेस्ट में 3 जीत के साथ तीसरे, श्रीलंका 2 टेस्ट में 1 जीत के साथ चौथे, बांग्लादेश 4 टेस्ट में 2 जीत के साथ पांचवें, भारत 9 टेस्ट में 4 जीत के साथ छठे, इंग्लैंड 10 टेस्ट में 3 जीत के साथ सातवें, पाकिस्तान 4 टेस्ट में 1 जीत के साथ आठवें और वेस्टइंडीज 8 टेस्ट में बिना किसी जीत के नौवें नंबर पर है.

मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज

मैच पर नजर डालें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रन बनाए थे. पाकिस्तान पहली पारी में 232 रन पर सिमट गई थी. पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश को 46 रन की बढ़त मिली थी. बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का लक्ष्य दिया. पाकिस्तान 358 रन पर सिमट गई और 78 रन से मैच हार गई. बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. लिटन ने पहली पारी में 126 और दूसरी पारी में 69 रन बनाए थे. अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. 2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में रहीम ने 253 रन बनाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

NEET पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, CBI के हाथ अब तक क्या-क्या लगा?
neet paper leak
NEET पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, CBI के हाथ अब तक क्या-क्या लगा?
अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त
Amarnath Yatra
अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त
भारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital
Raisin capital
भारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital
तरबूज से हुई मौतों का रहस्‍य गहराया, नमक के सैंपल में छिपा है राज !
Watermelon Case
तरबूज से हुई मौतों का रहस्‍य गहराया, नमक के सैंपल में छिपा है राज !
इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे
Golgappa Name
इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे
ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है
Monsoon 2026
ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है
जज साहब...मुझे मराठी नहीं आती, धर्मांतरण केस में आरोपी को मिली जमानत
Ulhasnagar
जज साहब...मुझे मराठी नहीं आती, धर्मांतरण केस में आरोपी को मिली जमानत
भारत का वो रहस्यमयी गांव, जहां सांपों के बीच बेखौफ जीवन जीते हैं लोग
Snakes
भारत का वो रहस्यमयी गांव, जहां सांपों के बीच बेखौफ जीवन जीते हैं लोग
राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान; PM मोदी-अमित शाह के लिए क्या बोल गए नेता प्रतिपक्ष
Rahul Gandhi targeted PM Modi
राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान; PM मोदी-अमित शाह के लिए क्या बोल गए नेता प्रतिपक्ष
तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
Kerala
तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?