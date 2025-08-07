'इधर ही मार इसको...' विराट-राहुल के पंगे पर बड़ा खुलासा, 'दादागीरी' दिखा रहा था विदेशी प्लेयर
'इधर ही मार इसको...' विराट-राहुल के पंगे पर बड़ा खुलासा, 'दादागीरी' दिखा रहा था विदेशी प्लेयर

दिग्गज विराट कोहली की आक्रामकता टेस्ट क्रिकेट में जगजाहिर है. विराट ने अपने अंदाज से बड़े-बड़े धुरंधरों को शांत रहने पर मजबूर कर दिया. अब कोहली के एक पंगे पर नया खुलासा हुआ है, जब हर्षित राणा को मिचेल स्टार्क ने डराने की कोशिश की थी.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:17 PM IST
क्या था मामला?

भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान चर्चा में रहे थे. उनका क्लैश ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पेसर मिचेल स्टार्क के साथ देखने को मिला था. अब हर्षित राणा ने 'बीयर बाइसेप्स' में एक पॉडकास्ट के दौरान इस पूरे मुद्दे पर खुलकर चर्चा की है. राणा ने स्टार्क पर लगातार शॉर्ट गेंदें फेंकी, जिनमें से एक गेंद स्टार्क के हेलमेट पर लगी. जिसके बाद स्टार्क ने राणा को डराने की कोशिश की.

क्या बोले थे स्टार्क?

हर्षित ने बताया कि स्टार्क ने कहा, 'हर्षित, मैं तुमसे तेज़ गेंद फेंकता हूं. मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है.' हर्षित ने बताया, 'मैंने उन्हें लंबे समय बाद बाउंसर फेंकी. एक उनके हेलमेट पर लगी. जब उन्होंने स्लेजिंग की, तो मैं बस हँसा. लेकिन वापस जाते हुए मैंने सोचा, 'मर गया, अब ये मुझे बाउंसर मारेगा!'

विराट-राहुल ने दिखाई हीरोपंती

विराट कोहली और राहुल के बारे में बताते हुए हर्षित ने कहा, 'और फिर पीछे से, विराट भाई और केएल भाई स्लिप से चिल्ला रहे थे. मारता रह, मारता रह, इधर ही मार इसको! मैंने सोचा, भैया आप तो बच जाओगे, मेरे तो लगने वाली है!'

