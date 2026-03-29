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Hindi Newsक्रिकेटअब धोखेबाजों की खैर नहीं...अगर BCCI ने मान ली सुनील गावस्कर की ये सलाह तो बदल जाएगी IPL की तस्वीर

अब धोखेबाजों की खैर नहीं...अगर BCCI ने मान ली सुनील गावस्कर की ये सलाह तो बदल जाएगी IPL की तस्वीर

IPL: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च को हो चुका है, लेकिन धोखेबाज खिलाड़ियों पर बहस अभी भी छिड़ी हुई है. अब इस मुद्दे पर दिग्गज सुनील गावस्कर ने चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को लेकर सख्त कार्यवाही की डिमांड की है जो आखिरी समय पर आईपीएल को बिना किसी ठोस कारण को छोड़ देते हैं.

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 29, 2026, 01:46 PM IST
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गावस्कर ने बीसीसीआई को दी नसीहत. Sunil Gavaskar (X)
गावस्कर ने बीसीसीआई को दी नसीहत. Sunil Gavaskar (X)

IPL: आईपीएल 2026 का आगाज हुए कुछ घंटे बीत चुके हैं. पहला मुकाबला ही फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ.   लेकिन इस सीजन इंजरी भी बड़ा कंसर्न रही है. इंजरी से पहले ही टीमें परेशान थीं और फिर कुछ खिलाड़ी बिना किसी ठोस कारण बताए आईपीएल से किनारा कर लेते हैं. अब दिग्गज सुनील गावस्कर ने ऐसे खिलाड़ियों को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बीसीसीआई को ऐसी नसीहत दी है, अगर मान ली गई तो धोखेबाज खिलाड़ियों का सफाया हो जाएगा. 

बेन डकेट ने छेड़ी बहस

बेन डकेट ने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा चुने जाने के बावजूद IPL 2026 से अपना नाम वापस ले लिया. डकेट को 2 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ ही दिन पहले नेशनल ड्यूटी के लिए IPL से हटने का फैसला किया. इससे DC की तैयारियां गड़बड़ा गईं और लीग में खिलाड़ियों की जवाबदेही को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई. गावस्कर ने इस स्थिति पर अपनी राय बेबाकी से रखी और 2 साल के बैन के नियम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

क्या बोले गावस्कर?

गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा, 'यह एक मुश्किल मामला है. कोई भी समझ सकता है कि वह अपने इंग्लैंड टेस्ट करियर पर ध्यान देना चाहता है. इस बारे में BCCI को सोचना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि दो साल का बैन साफ ​​तौर पर काम नहीं कर रहा है. आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसका वाकई कोई असर हो. जब तक इसका खिलाड़ी पर और IPL में उसकी वापसी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तब तक यह नियम काम नहीं करेगा.'

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क्या है नियम?

IPL में अभी उन विदेशी खिलाड़ियों पर दो साल का बैन लगाया जाता है जो नीलामी में चुने जाने के बाद, चोट का कोई ठोस कारण बताए बिना अपना नाम वापस ले लेते हैं. हालांकि, बार-बार ऐसे मामले सामने आने से इस नियम की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं. डकेट का नाम वापस लेना ऐसे ही कई मामलों की कड़ी में एक और मामला है. इससे पहले हैरी ब्रूक भी ऐसा कर चुके हैं और अभी उन पर बैन लगा हुआ है. डकेट ने कहा था, 'एक बड़ी रकम को ठुकराना. यह दिखाने की दिशा में एक सही कदम है कि इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए कितना मायने रखता है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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