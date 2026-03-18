'अगर गंभीर ने मुझे सोचा ...' रोहित-विराट को आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बार फिर अश्विन ने मचाई सनसनी

रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के फैसले ने पूरे देश को हैरान कर दिया था. भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान ही उन्होंने दिसंबर 2024 में ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान किया. अश्विन ने इस पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में एडिलेड में खेला गया दूसरा मैच जरूर खेला था, लेकिन ब्रिस्बेन टेस्ट में उनकी जगह रवींद्र जडेजा को मौका दिया गया. उन्होंने अपने करियर का अंत भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में किया. अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट हासिल किए, और उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिनके नाम 619 विकेट दर्ज हैं. उस वक्त कई लोगों को लगा था कि अश्विन ने शायद जल्दी फैसला ले लिया, क्योंकि अगर वह कुछ समय और खेलते तो अनिल कुंबले का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे. अब करीब 40 साल की उम्र के आसपास पहुंच चुके अश्विन ने मंगलवार को अपने रिटायरमेंट पर खुलकर अपनी सोच रखी.

'मेरा करियर खत्म'

अश्विन ने कहा, "मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी ताकत फैसले लेने की है. ये सही है या गलत, इस पर लोग बात कर सकते हैं, लेकिन आखिर में यह मेरी जिंदगी है और मुझे अपने तरीके से जीनी है. पर्थ टेस्ट के दौरान जब टीम में जडेजा और मैं मुख्य स्पिनर थे, फिर वॉशिंगटन सुंदर ने वो मैच खेला, उसके बाद मैं अगले मैच में आया और फिर मुझे बाहर बैठना पड़ा, तभी मुझे एहसास हो गया था कि अब मेरा समय खत्म हो रहा है." अश्विन ने आगे कहा, "अगर कोई नया खिलाड़ी मेरी जगह ले रहा है, तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए. मैं उन खिलाड़ियों में नहीं हूं जो बार-बार वापसी के लिए संघर्ष करते रहें. मैंने अपने करियर में कई बार वापसी की है और बहुत कुछ हासिल भी किया है, इसलिए अब इन चीजों में समय देने की जरूरत नहीं समझता."

रोहित जैसे खिलाड़ी को बैठना पड़ा

अश्विन से यह भी पूछा गया कि "आप गौतम गंभीर को किस नजरिए से देखते हैं?" और साथ ही गंभीर पर ‘पक्षपात’ करने की अफवाहों पर उनकी राय भी मांगी गई. अश्विन ने साफ कहा कि टीम के हित में गंभीर को अपनी योजना के अनुसार काम करने का पूरा हक है. उन्होंने हंसते हुए कहा, "अगर किसी को गौतम से नाराज होना है, तो वह मैं ही हूं, है ना? मैं उनके दूसरे या तीसरे दौरे पर ही कोच बना था…". उन्होंने आगे बताया कि कोच के तौर पर गंभीर की सोच और निर्णय सही होते हैं, भले ही इसका मतलब यह हो कि मुझे या विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर बैठना पड़े.

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'रोहित-विराट को आगे बढ़ना चाहिए'

अश्विन ने कहा, “मेरे पिता मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं. बाहर से शायद कुछ लोग सोचें कि उन्हें नाराजगी है. जब मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा, तो उन्होंने मीडिया में कुछ कहा. मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि ‘जब मैं घर में रहूं तो किसी खिलाड़ी के बारे में नकारात्मक टिप्पणी मत करो’. इस पर हमारी कुछ बहस भी हुई थी. कोच गौतम गंभीर का मेरे लिए कर्तव्य कई मायनों में अहम है. अगर उन्हें लगता है कि मुझे, विराट कोहली या रोहित शर्मा को आगे बढ़ाना चाहिए, तो ठीक है, क्योंकि यह उनका काम है. उस खास मौके पर अगर मुझे बुरा लगा, तो यह मेरी भावना थी. लेकिन जब मैं खुद को अलग करके देखता हूं, तो मुझे समझ आता है कि यह उनका पेशेवर काम है, और हो सकता है कि उनके मार्गदर्शन में मेरा भविष्य नहीं हो.”

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