बारिश के कारण धुल गया IPL 2026 का फाइनल, तो किसे मिलेगी चमचमाती ट्रॉफी? जानिए नियम

IPL 2026 Final Washout Rules and Scenarios: IPL 2026 में जिस दिन का फैंस को इंतजार था, वह अब सिर्फ कुछ ही घंटे दूर है. यह दिन है 31 मई यानी कल. इसी दिन 19वें सीजन का सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल खेला जाना है. खिताबी जंग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) की टीमें आमने-सामने होंगी. क्वालीफायर-1 में RCB ने गुजरात को 92 रनों से करारी शिकस्त देकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया था, जबकि गुजरात टाइटंस ने क्वालीफायर-2 में वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई है.

अब हर क्रिकेट फैन की नजरें फाइनल पर टिकी हैं, लेकिन अगर इस खिताबी भिड़ंत के बीच झमाझम बारिश हो गई और खेल मुमकिन नहीं हुआ, तो विजेता का फैसला कैसे होगा? क्या ट्रॉफी दोनों टीमों में बांट दी जाएगी? IPL के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, बारिश से मैच प्रभावित होने पर विजेता तय करने के लिए चरणबद्ध (Step-by-Step) नियम बनाए गए हैं, जिसमें पॉइंट्स टेबल का 'जादुई समीकरण' सबसे आखिरी और निर्णायक हथियार है. आइए जानते हैं.

अगर 31 मई को बारिश से मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

इस स्थिति में रिजर्व डे का नियम लागू होता है. अगर 31 मई को बारिश के कारण मैच शुरू ही नहीं हो पाता या बीच में रुक जाता है, तो मैच को अगले दिन (रिजर्व डे) वहीं से आगे शुरू किया जाता है, जहां वह रुका था.

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अगर रिजर्व डे के दिन भी मौसम विलेन बनता है और समय तेजी से निकल जाता है, तो अंपायर मैच को छोटा करने की कोशिश करते हैं. नियमों के अनुसार, विजेता का फैसला करने के लिए दोनों पारियों में कम से कम 5-5 ओवर का खेल होना अनिवार्य है. अगर डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत 5-5 ओवर का मैच भी संभव हो जाता है, तो खेल के जरिए ही विजेता का फैसला होगा.

अब बात करते हैं उस सबसे खराब स्थिति की, जब मुख्य दिन और रिजर्व डे यानी 31 मई और 1 जून को मुकाबला पूरी तरह बारिश में धुल जाए. न 20 ओवर का मैच हो पाए, न 5-5 ओवर का खेल और मौसम सुपर ओवर की भी इजाजत न दे. ऐसी स्थिति में IPL की ट्रॉफी संयुक्त रूप से (Share) नहीं बांटी जाती. यहां काम आता है IPL का वह नियम, जो लीग स्टेज की अंक तालिका (Points Table) से जुड़ा है. लीग स्टेज में अंक तालिका में नंबर-1 पर रहने वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है.

लीग स्टेज खत्म होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) +0.783 के शानदार नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर मौजूद थी. इसलिए अगर IPL 2026 का फाइनल मैच बारिश की वजह से पूरी तरह धुल जाता है, तो इस 'जादुई समीकरण' के तहत RCB को विजेता घोषित कर दिया जाएगा और चमचमाती ट्रॉफी उनके हाथ में सौंप दी जाएगी.

गुजरात में 30 मई से 2 जून तक बारिश की संभावना

अब जान लेते हैं अहमदाबाद का मौसम कैसा रहने वाला है. गुजरात में 30 मई से प्री-मानसून बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. 30 मई के आसपास पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में बारिश की शुरुआत हो सकती है. इसके बाद 31 मई तक बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ने की संभावना है.

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, जिन जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, उनमें साबरकांठा, मेहसाणा, गांधीनगर, महिसागर, खेड़ा, दाहोद, पंचमहल, आनंद, अहमदाबाद और वडोदरा शामिल हैं.

31 मई की शाम को अहमदाबाद का मौसम मुख्य रूप से साफ और सुहावना रहने का अनुमान है, जो क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी राहत की खबर है. शाम के समय आसमान में बादलों की आवाजाही महज 28% तक सीमित रहेगी और सबसे अहम बात यह है कि बारिश होने की संभावना सिर्फ 2% है. यानी वर्षा की उम्मीद न के बराबर (0.0 मिमी) है, जो मैच के लिहाज से बेहद अनुकूल स्थिति मानी जा रही है.

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