Advertisement
trendingNow13232821
Hindi Newsक्रिकेटबारिश के कारण धुल गया IPL 2026 का फाइनल, तो किसे मिलेगी चमचमाती ट्रॉफी? जानिए नियम

बारिश के कारण धुल गया IPL 2026 का फाइनल, तो किसे मिलेगी चमचमाती ट्रॉफी? जानिए नियम

IPL 2026 Final Washout Rules and Scenarios: 31 मई को IPL 2026 का फाइनल होना है. अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता है तो क्या होगा? आइए इस सवाल का जवाब विस्तार से जान लेते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 30, 2026, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

If IPL FIf IPL Final 2026 RCB vs GT Washed Out Due to Raininal 2026 RCB vs GT Washed Out Due to Rain
If IPL FIf IPL Final 2026 RCB vs GT Washed Out Due to Raininal 2026 RCB vs GT Washed Out Due to Rain

IPL 2026 Final Washout Rules and Scenarios: IPL 2026 में जिस दिन का फैंस को इंतजार था, वह अब सिर्फ कुछ ही घंटे दूर है. यह दिन है 31 मई यानी कल. इसी दिन 19वें सीजन का सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल खेला जाना है. खिताबी जंग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) की टीमें आमने-सामने होंगी. क्वालीफायर-1 में RCB ने गुजरात को 92 रनों से करारी शिकस्त देकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया था, जबकि गुजरात टाइटंस ने क्वालीफायर-2 में वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई है.

अब हर क्रिकेट फैन की नजरें फाइनल पर टिकी हैं, लेकिन अगर इस खिताबी भिड़ंत के बीच झमाझम बारिश हो गई और खेल मुमकिन नहीं हुआ, तो विजेता का फैसला कैसे होगा? क्या ट्रॉफी दोनों टीमों में बांट दी जाएगी? IPL के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, बारिश से मैच प्रभावित होने पर विजेता तय करने के लिए चरणबद्ध (Step-by-Step) नियम बनाए गए हैं, जिसमें पॉइंट्स टेबल का 'जादुई समीकरण' सबसे आखिरी और निर्णायक हथियार है. आइए जानते हैं.

अगर 31 मई को बारिश से मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

इस स्थिति में रिजर्व डे का नियम लागू होता है. अगर 31 मई को बारिश के कारण मैच शुरू ही नहीं हो पाता या बीच में रुक जाता है, तो मैच को अगले दिन (रिजर्व डे) वहीं से आगे शुरू किया जाता है, जहां वह रुका था.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर रिजर्व डे के दिन भी मौसम विलेन बनता है और समय तेजी से निकल जाता है, तो अंपायर मैच को छोटा करने की कोशिश करते हैं. नियमों के अनुसार, विजेता का फैसला करने के लिए दोनों पारियों में कम से कम 5-5 ओवर का खेल होना अनिवार्य है. अगर डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत 5-5 ओवर का मैच भी संभव हो जाता है, तो खेल के जरिए ही विजेता का फैसला होगा.

अब बात करते हैं उस सबसे खराब स्थिति की, जब मुख्य दिन और रिजर्व डे यानी 31 मई और 1 जून को मुकाबला पूरी तरह बारिश में धुल जाए. न 20 ओवर का मैच हो पाए, न 5-5 ओवर का खेल और मौसम सुपर ओवर की भी इजाजत न दे. ऐसी स्थिति में IPL की ट्रॉफी संयुक्त रूप से (Share) नहीं बांटी जाती. यहां काम आता है IPL का वह नियम, जो लीग स्टेज की अंक तालिका (Points Table) से जुड़ा है. लीग स्टेज में अंक तालिका में नंबर-1 पर रहने वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है.

लीग स्टेज खत्म होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) +0.783 के शानदार नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर मौजूद थी. इसलिए अगर IPL 2026 का फाइनल मैच बारिश की वजह से पूरी तरह धुल जाता है, तो इस 'जादुई समीकरण' के तहत RCB को विजेता घोषित कर दिया जाएगा और चमचमाती ट्रॉफी उनके हाथ में सौंप दी जाएगी.

गुजरात में 30 मई से 2 जून तक बारिश की संभावना

अब जान लेते हैं अहमदाबाद का मौसम कैसा रहने वाला है. गुजरात में 30 मई से प्री-मानसून बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. 30 मई के आसपास पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में बारिश की शुरुआत हो सकती है. इसके बाद 31 मई तक बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ने की संभावना है.

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, जिन जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, उनमें साबरकांठा, मेहसाणा, गांधीनगर, महिसागर, खेड़ा, दाहोद, पंचमहल, आनंद, अहमदाबाद और वडोदरा शामिल हैं.

31 मई की शाम को अहमदाबाद का मौसम मुख्य रूप से साफ और सुहावना रहने का अनुमान है, जो क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी राहत की खबर है. शाम के समय आसमान में बादलों की आवाजाही महज 28% तक सीमित रहेगी और सबसे अहम बात यह है कि बारिश होने की संभावना सिर्फ 2% है. यानी वर्षा की उम्मीद न के बराबर (0.0 मिमी) है, जो मैच के लिहाज से बेहद अनुकूल स्थिति मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें:  RR vs GT: 'हमें क्वालीफाई नहीं करना था..' हार के बाद रियान पराग का अटपटा बयान, किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

RCB vs GTIPL 2026

Trending news

48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट
weather update
48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट
क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने ‘चिकन नेक’ पर तैयारी के लिए भारत को किया मजबूर?
DNA
क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने ‘चिकन नेक’ पर तैयारी के लिए भारत को किया मजबूर?
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, TMC की 'राज'नीति पर बड़ा खुलासा
West Bengal
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, TMC की 'राज'नीति पर बड़ा खुलासा
भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी
DNA
भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी
2018 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा, कुर्सी तो गई पर 'पावर' कैसे रखेंगे सिद्धारमैया
karnataka
2018 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा, कुर्सी तो गई पर 'पावर' कैसे रखेंगे सिद्धारमैया
बंगाल में घोटाले पर अब नया खुलासा, महिला योजना का लाभ आखिर कैसे उठा रहे थे पुरुष?
DNA
बंगाल में घोटाले पर अब नया खुलासा, महिला योजना का लाभ आखिर कैसे उठा रहे थे पुरुष?
ममता राज में मौज काटता रहा बांग्लादेश का अब्दुल, सरकार बदलते ही फूटी किस्मत!
West Bengal
ममता राज में मौज काटता रहा बांग्लादेश का अब्दुल, सरकार बदलते ही फूटी किस्मत!
अब नहीं चलेगी तारीख पर तारीख... SC का आदेश, 3 महीने के अंदर सुनाना होगा फैसला
Supreme Court
अब नहीं चलेगी तारीख पर तारीख... SC का आदेश, 3 महीने के अंदर सुनाना होगा फैसला
स्पेस सुपरहीरो की CAR देखने पहुंचे NSA डोभाल, पहले छुआ फिर बात की और यादों में खो गए
Ajit Doval
स्पेस सुपरहीरो की CAR देखने पहुंचे NSA डोभाल, पहले छुआ फिर बात की और यादों में खो गए
पहले तपती गर्मी अब मानसून की मार... पिछले 3 सालों में सबसे कम बरसेंगे इंद्र देवता
weather update
पहले तपती गर्मी अब मानसून की मार... पिछले 3 सालों में सबसे कम बरसेंगे इंद्र देवता