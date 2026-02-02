Advertisement
trendingNow13095547
Hindi Newsक्रिकेटक्यों इतना उछल रहा पाकिस्तान... बहिष्कार वाले कदम से ICC को कितना नुकसान? समझें अरबों रुपये के खेल के मायने

क्यों इतना उछल रहा पाकिस्तान... बहिष्कार वाले कदम से ICC को कितना नुकसान? समझें 'अरबों रुपये के खेल' के मायने

ICC Profit Distribution Explained: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार का जो राग अलापा है, वह सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन जब हम इसके पीछे के आर्थिक आंकड़ों को देखते हैं, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के बहिष्कार वाले कदम से ICC को कितना नुकसान? (PHOTO- AP/ICC)
पाकिस्तान के बहिष्कार वाले कदम से ICC को कितना नुकसान? (PHOTO- AP/ICC)

ICC Profit Distribution And What Pakistan Matters: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. पहले बांग्लादेश की वजह से बवाल मचा था और अब पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है. रविवार, 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लिया. जिसके मुताबिक पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा तो लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार का जो राग अलापा है, वह सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन जब हम इसके पीछे के आर्थिक आंकड़ों को देखते हैं, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है.

इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि आईसीसी टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच मैच होने से आर्थिक रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड को जबरदस्त फायदा होता है. यही वजह है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान अपने इस कदम से बीसीसीआई और आईसीसी को तेवर दिखा रहा है, लेकिन इस तेवर में कितना दम है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

ICC एक गैर-लाभकारी संस्था की तरह काम करती है, लेकिन इसके आय के स्रोत बहुत विशाल हैं. आईसीसी की मुख्य कमाई द्विपक्षीय सीरीज (जैसे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज) से नहीं, बल्कि आईसीसी इवेंट्स से होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आईसीसी की कमाई के मुख्य 3 स्रोत

1. ब्रॉडकास्टिंग राइट्स (Broadcasting Rights) – 80-90% कमाई

यह आईसीसी की आय का सबसे बड़ा हिस्सा है. टीवी चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे JioStar/Disney Star) आईसीसी टूर्नामेंट्स को दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपये देते हैं.

ताजा आंकड़ा: 2024-2027 के चक्र के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लगभग 3 बिलियन डॉलर (करीब ₹25,000 करोड़) में बेचे गए हैं. इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय दर्शकों की है, क्योंकि विज्ञापनदाता भारत के बड़े मार्केट को टारगेट करते हैं.

2. कमर्शियल स्पॉन्सरशिप (Sponsorships)

आईसीसी कई ग्लोबल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करती है.

3. टिकट और हॉस्पिटालिटी

वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में टिकटों की बिक्री से भी भारी कमाई होती है.

खासकर नॉकआउट मैचों (सेमीफाइनल और फाइनल) और भारत बनाम पाकिस्तान जैसे मुकाबलों की टिकटें बहुत महंगी बिकती हैं. स्टेडियम के अंदर मौजूद 'वीआईपी बॉक्स' और हॉस्पिटालिटी पैकेज से भी अच्छा राजस्व मिलता है.

पाकिस्तान के बहिष्कार करने से क्या होगा?

जब पाकिस्तान आईसीसी के किसी आयोजन का बहिष्कार करने की बात करता है, तो यह सिर्फ एक खेल संबंधी धमकी नहीं होती, यह एक व्यावसायिक दावा है. जिसके पीछे की सोच ये है कि अगर हमें हटा दिया जाए, तो आईसीसी के टूर्नामेंट की आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी. इस दावे में समस्या यह है कि आईसीसी की अपनी वित्तीय संरचना और उसके राजस्व मॉडल का प्रकाशित स्वरूप यह दर्शाता है कि पाकिस्तान बाढ़ा जरूर डाल सकता है, लेकिन परिणामों को निर्धारित नहीं कर सकता.

ICC की तिजोरी भरने में सबसे ज्यादा योगदान किसका?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की कोई अपनी फैक्ट्री नहीं है. इसकी कमाई का मुख्य स्रोत ब्रॉडकास्टिंग राइट्स (प्रसारण अधिकार) हैं.

भारतीय बाजार का दबदबा: आईसीसी की कुल कमाई का लगभग 80% हिस्सा भारतीय बाजार से आता है. 2024-2027 के चक्र के लिए स्टार (JioStar) ने करीब 3 अरब डॉलर (लगभग ₹25,000 करोड़) की भारी-भरकम राशि सिर्फ भारत में मैचों के प्रसारण के लिए चुकाई है.

सच्चाई: दुनिया भर के विज्ञापनदाता पैसा सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि करोड़ों भारतीय दर्शक टीवी और मोबाइल से चिपके रहेंगे.

कौन कमाता है और कौन सिर्फ दावा करता है?

आईसीसी का नया रेवेन्यू मॉडल (2024-2027) स्पष्ट करता है कि असली 'बॉस' कौन है. यह बंटवारा किसी टीम की लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि उसके 'कमर्शियल योगदान' (Commercial Contribution) पर आधारित है.

fallback

जरूरी बात: भारत अकेले बाकी सभी 11 पूर्ण सदस्य देशों की तुलना में कहीं अधिक कमाता है. पाकिस्तान की हिस्सेदारी भारत के मुकाबले छठा हिस्सा भी नहीं है.

आईसीसी के राजस्व का 80% हिस्सा भारत से आता है 

2024-27 चक्र के लिए व्यापक रूप से चर्चित वितरण मॉडल के अनुसार, पाकिस्तान का हिस्सा 5.75% है, जबकि भारत का 38.5% है. इसी मॉडल से संबंधित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईसीसी के राजस्व का लगभग 80% हिस्सा भारत से आने का अनुमान है और 2024-27 चक्र के लिए भारतीय बाजार के आईसीसी मीडिया अधिकार 3 अरब डॉलर में खरीदे गए थे.

ICC के लिए क्यों अहम है पाकिस्तान?

इक के लिए पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण प्रसारण बाजार है, क्योंकि भारत की तरह इस देश में भी फैंस क्रिकेट के दीवाने हैं. आईसीसी ने पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन और माइको को 2027 तक पाकिस्तान में अपने प्रसारण और डिजिटल अधिकार साझेदार के रूप में पुष्टि की है. हालांकि, आईसीसी ने इस समझौते की राशि सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की है. आधिकारिक अधिकार शुल्क का यह अभाव महत्वपूर्ण है.

निष्कर्ष: पाकिस्तान चाहे जितना भी शोर मचा ले, लेकिन सच तो यही है कि क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान की टीम भले ही भारत को टक्कर दे सकती है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर कोई मुकाबला नहीं है. पाकिस्तान की बहिष्कार की धमकी एक राजनीतिक दांव हो सकती है, लेकिन आर्थिक वास्तविकता यह है कि विश्व क्रिकेट का इंजन भारत के पैसे से चलता है. बिना भारत के मैच खेले पाकिस्तान न केवल आर्थिक रूप से कमजोर होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी साख भी खो सकता है. 

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी खिलाड़ी की तरफ गुस्से में भागे वैभव सूर्यवंशी और फिर... मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा, VIDEO वायरल

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रहे सुरक्षाबल
Kashmir
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रहे सुरक्षाबल
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
Budget Session
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
Lok Sabha
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
Maharashtra
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
Karnataka News
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
pune porche car accident
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी