तो क्या पाकिस्तान को जानबूझकर सेमीफाइनल में पहुंचा देगा श्रीलंका? टूट सकता है न्यूजीलैंड का सपना, ये है बड़ी वजह

Pakistan vs Sri Lanka: सुपर-8 के अपने आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से हो रहा है. मैच के बीच सोशल मीडिया पर दिलचस्प बहस छिड़ गई है. कुछ फैंस ये दावा कर रहे हैं कि श्रीलंका ये मुकाबला जानबूझकर बुरी तरह से हारने वाला है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे फैंस क्या तर्क दे रहे हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:09 PM IST
तो क्या पाकिस्तान को जानबूझकर सेमीफाइनल में पहुंचा देगा श्रीलंका? (PHOTO- ICC)

Pakistan vs Sri Lanka: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले में श्रीलंका के लिए खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं. हालांकि, पाकिस्तान के लिए ये मैच काफी अहम है. सलमान अली आगा की टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इस मैच को बड़े अंतर से जीतना होगा. अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान नेट रन रेट के मामले में न्यूजीलैंड को पछाड़ देगा.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के बीच सोशल मीडिया पर दिलचस्प बहस छिड़ गई है. कुछ फैंस का मानना है कि श्रीलंकाई टीम जानबूझकर ये मुकाबला बुरी तरह से हार सकती है, क्योंकि इसमें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का जबरदस्त फायदा है. फैंस की माने तो ये पूरा खेल पैसों का है. आइए जानते हैं कि इस बहस के पीछे की वजह क्या है?

पाकिस्तान की जीत से श्रीलंका का क्या फायदा?

जैसा की हमने पहले ही बताया कि इस मैच में श्रीलंका को पाने के लिए कुछ नहीं है. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 65 रनों से जीत की दरकार है. सोशल मीडिया पर कुछ फैंस दावा कर रहे हैं कि अगर श्रीलंकाई टीम ये मैच जानबूझकर हार जाए तो ये हैरानी कि बात नहीं होगी, क्योंकि इससे उनका फायदा है. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो 4 मार्च को वो सेमीफाइनल मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

pakvssl

दरअसल, आईसीसी ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके अनुसार, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो ये मुकाबले भारत नहीं बल्कि श्रीलंका में खेले जाएंगे. यही वजह है कि फैंस ये दावा कर रहे हैं कि श्रीलंका जानबूझकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है. उन्हें सेमीफाइनल अपने देश में होस्ट कराने का मौका मिल जाएगा, जिससे उन्हें रेवेन्यू का फायदा होगा. अगर ऐसा होता है तो न्यूजीलैंड का सपना टूट जाएगा. बता दें कि ये दावा सोशल मीडिया पर कुछ फैंस कर रहे हैं और जी न्यूज ने उसी के आधार पर ये खबर लिखी है. 

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), चरित असलांका, पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, दसुन शनाका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका

ये भी पढ़ें: दांव पर सेमीफाइनल, पाकिस्तान ने बाबर आजम को किया ड्रॉप, सबसे घातक गेंदबाज को पहली बार दिया मौका

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

