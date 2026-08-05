IND vs SL: साई सुदर्शन होंगे बाहर तो किसे मिलेगा मौका? प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकता है ये खतरनाक बल्लेबाज

IND vs SL, Test Series 2026: श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन खेलेंगे या नहीं इसको लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है. साई सुदर्शन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हैं. साई सुदर्शन का श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मौजूद नहीं होना, टीम इंडिया के लिए तगड़ा झटका साबित हो सकता है. साई सुदर्शन भारतीय टीम के साथ श्रीलंका नहीं गए हैं और इसके बजाय वह बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखे हुए हैं.
उम्मीद है कि साई सुदर्शन इस हफ्ते के आखिर में पूरी क्षमता के साथ फिर से बल्लेबाजी शुरू कर देंगे और मेडिकल स्टाफ उनकी प्रोग्रेस पर बारीकी से नजर रखेगा. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ, तो साई सुदर्शन को इस हफ्ते के आखिर में होने वाले तीन-दिवसीय प्रैक्टिस मैच के लिए श्रीलंका में टीम इंडिया के साथ जुड़ने की मंजूरी मिल जाएगी. अगर साई सुदर्शन फिट नहीं हो पाते हैं, तो देवदत्त पडिक्कल श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया के लिए नंबर-3 पर बैटिंग कर सकते हैं.
देवदत्त पडिक्कल के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक दो टेस्ट मैचों की तीन पारियों में 30.00 की औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल हैं. देवदत्त पडिक्कल का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 90 रन है. देवदत्त पडिक्कल का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड और भी शानदार हैं. देवदत्त पडिक्कल कर्नाटक के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. देवदत्त पडिक्कल ने अभी तक 56 फर्स्ट क्लास मैचों की 93 पारियों में 43.18 की औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए 3800 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं. देवदत्त पडिक्कल का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 232 रन है.
BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के सूत्रों के अनुसार साई सुदर्शन की वापसी में जल्दबाजी करने के बजाय, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि वह अपने रिहैबिलिटेशन के आखिरी चरण पूरा करें और टेस्ट क्रिकेट की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हों. प्रैक्टिस मैच साई सुदर्शन की तैयारी का आकलन करने में अहम भूमिका निभाएगा. अगर वह CoE में बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी सेशन पूरे कर लेते हैं, तो मैनेजमेंट उन्हें श्रीलंका की यात्रा करने की मंजूरी दे सकता है. श्रीलंका के खिलाफ दो-टेस्ट सीरीज से पहले इस प्रैक्टिस मैच को साई सुदर्शन के अंतिम फिटनेस टेस्ट के तौर पर देखा जा कहा है.