संजू सैमसन की हुई विदाई तो कौन बनेगा राजस्थान रॉयल्स का अगला कप्तान? ये 3 खिलाड़ी सबसे बड़े दावेदार

IPL 2026 में संजू सैमसन के लिए सीएसके अपने सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक रवींद्र जडेजा को सौंपने के लिए तैयार है. इसके अलावा, सीएसके ऑलराउंडर सैम करन को भी राजस्थान रॉयल्स को दे सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, सीएसके सैमसन को अपने साथ जोड़ सकती है. रॉयल्स और सुपर किंग्स के बीच बातचीत हुई है. संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2022 में फाइनल तक का सफर तय किया था. राजस्थान रॉयल्स को IPL 2022 के फाइनल में गुजरात टाइटंस की टीम ने हराया था. हालांकि IPL 2025 सीजन संजू सैमसन के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. संजू सैमसन IPL 2025 के पांच मैच साइड स्ट्रेन के कारण नहीं खेल पाए थे. संजू सैमसन की जगह तब रियान पराग को कप्तान बनाया गया था. IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की टीम चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रही थी. संजू सैमसन अगर राजस्थान रॉयल्स से अलग हुए तो 3 खिलाड़ी अगले कप्तान बनने के दावेदार होंगे.

1. रियान पराग

रियान पराग को घरेलू क्रिकेट में अपनी राज्य टीम असम की कप्तानी करने का अनुभव है. संजू सैमसन जब IPL 2025 में साइड स्ट्रेन के कारण पांच मैच नहीं खेल पाए तो रियान पराग ने ही राजस्थान रॉयल्स की कमान संभाली थी. रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है. रियान पराग ने 83 IPL मैचों में 141.85 की स्ट्राइक रेट से 1566 रन बनाए हैं, जिसमें 111 चौके और 87 छक्के शामिल रहे हैं. रियान पराग ने IPL में 7 अर्धशतक जड़े हैं. रियान पराग का IPL में बेस्ट स्कोर 95 रन रहा है. IPL में रियान पराग 7 विकेट भी हासिल कर चुके हैं.

2. यशस्वी जायसवाल

टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल भी राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं. यशस्वी जायसवाल एक होनहार टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और राजस्थान रॉयल्स ने कुछ समय से उन पर भरोसा दिखाया हुआ है. यशस्वी जायसवाल ने 66 IPL मैचों में 152.86 की स्ट्राइक रेट से 2166 रन बनाए हैं, जिसमें 258 चौके और 92 छक्के शामिल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने IPL में 2 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं. यशस्वी जायसवाल का IPL में बेस्ट स्कोर 124 रन है.

3. ध्रुव जुरेल

विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए ध्रुव जुरेल एक बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते हैं. ध्रुव जुरेल का IPL करियर भी अभी तक कमाल का रहा है. ध्रुव जुरेल ने अभी तक 41 IPL मैचों में 4 अर्धशतकों के साथ 680 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल का IPL में बेस्ट स्कोर 70 रन है. ध्रुव जुरेल ने अभी तक अपने IPL करियर में विकेटकीपिंग करते हुए 19 कैच लपके हैं. ध्रुव जुरेल ने ओवरऑल 56 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 784 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल ने अपने टी20 करियर में अभी तक विकेटकीपिंग करते हुए 32 कैच लपके हैं और 2 बार स्टंपिंग की है.