अगर सूर्यकुमार यादव से छिनी कप्तानी तो कौन होगा T20 में टीम इंडिया का नया कप्तान? रेस में ये 3 नाम शामिल

भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसे 3 खूंखार क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जो सूर्यकुमार यादव की जगह नए टी20 कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं. 35 साल के सूर्यकुमार यादव अब ज्यादा दिन भारत के टी20 कप्तान बने नहीं रह पाएंगे. जल्द ही सूर्यकुमार यादव के टी20 क्रिकेट में भविष्य को लेकर भी फैसला हो सकता है. टीम इंडिया को अगला टी20 वर्ल्ड कप साल 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेलना है. भारत को उससे पहले जुलाई 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेना है. सूर्यकुमार यादव की उम्र तब तक 37 साल हो जाएगी. भारत को ऐसे में उम्रदराज लीडर की जगह एक युवा कप्तान की जरूरत होगी, जो उसे न सिर्फ कप्तानी बल्कि अपने खुद के प्रदर्शन के दम पर भी चैंपियन बना सके. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 क्रिकेटर्स पर जो सूर्यकुमार यादव को हटाकर टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान बन सकते हैं.

1. ईशान किशन

ईशान किशन टी20 कप्तान बनने के बेहतरीन विकल्प हैं. एक विकेटकीपर मैदान पर किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा गेम को समझता है. ईशान किशन कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी की ही तरह सफल साबित हो सकते हैं. ईशान किशन के पास एक स्मार्ट दिमाग है. ईशान किशन इन दिनों IPL में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की कप्तानी भी कर रहे हैं. ईशान किशन के पास कप्तानी का काफी अनुभव भी है. पिछले साल 2025 में ईशान किशन ने अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का खिताब भी जिताया था. ईशान किशन बेहतरीन विकेटकीपर और एक शानदार बल्लेबाज भी हैं. अगर वह कप्तान बनते तो उनके करियर में चार चांद लग जाएंगे.

2. हार्दिक पांड्या

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव को रिप्लेस करने का दम रखते हैं. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल की झलक देखने को मिलती है. हार्दिक पांड्या आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं. हार्दिक पांड्या ने इससे पहले अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस (GT) को आईपीएल 2022 का खिताब भी जिताया था. हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के दौरान संयम के साथ खेलते हैं और वह गेंदबाजी में भा लगातार 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंककर विकेट चटकाने का टैलेंट रखते हैं. हार्दिक पांड्या में कप्तान बनने के सारे गुण मौजूद हैं.

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3. अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा भारत के टी20 कप्तान बनने के बड़े दावेदार हैं. टी20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की जान हैं. अभिषेक शर्मा ने अभी तक 46 T20I मैचों में 33.44 की औसत और 190.47 की स्ट्राइक रेट से 1438 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. अभिषेक शर्मा ओपनिंग में माहिर बल्लेबाज होने के अलावा एक चतुर कप्तान भी हैं. अभिषेक शर्मा लिस्ट-A क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में पंजाब की कप्तानी भी करते हैं. टी20 की कप्तानी मिलने पर अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की किस्मत भी बदल सकते हैं. टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा जैसे बेखौफ बल्लेबाज और स्मार्ट कप्तान की जरूरत है. अभिषेक शर्मा अपनी बल्लेबाजी की तरह अपनी कप्तानी में भी आक्रामकता लाएंगे, जिससे टीम इंडिया को जबरदस्त फायदा होगा.