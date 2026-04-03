8 ओवर में 111 रन ठोक दिखा दिया ट्रेलर...अगर एक साथ चलें ये 3 'विस्फोटक' बल्लेबाज, तो मुमकिन है 300 रनों का जादुई आंकड़ा

300 Run in IPL: आईपीएल के इतिहास में कभी 300 रन नहीं बने हैं. पिछले 18 सालों से यह वो पहाड़ रहा है, जिसे कोई भी टीम फतह नहीं कर सकी, लेकिन लगता है कि आईपीएल 2026 यानी 19वें सीजन में यह रिकॉर्ड बनना संभव हो सकता है. आइए जानते हैं कौन सी टीम ये कमाल कर सकती है और कैसे...
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300 Run in IPL: आईपीएल 2026 में 300 रनों का आंकड़ा पार हो सकता है? ये सवाल इसलिए सीजन के आगाज से ही बना हुआ है. क्रिकेट के कई दिग्गज ये दावा कर चुके हैं कि इस बार ये जादुई आंकड़ा पार हो सकता है. 'मिशन 300' को जो टीम अंजाम दे सकती है वो 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद है, जो कई बार 300 रनों के करीब पहुंची है, लेकिन कभी ये लकीर पार नहीं कर पाई. हालांकि लगता है कि 19वें सीजन में वो इतिहास रच देगी. हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे, इस टीम ने 2 अप्रैल की शाम मिशन 300 के तहत 8 ओवरों में 111 रन ठोककर ट्रेलर दिखा दिया है.
अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों ने KKR के खिलाफ तूफानी शुरुआत दी. सिर्फ 6 ओवरों में दोनों ने मिलकर 84 रन ठोक दिए, जो इस सीजन के पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर भी है. हालांकि इसके बाद दोनों ओपनर आउट हो गए. अभिषेक ने 21 बॉल पर 4 चौके और इतने ही छक्कों के साथ 48 रन ठोके, जबकि ट्रेविस हेड ने 21 बॉल पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए. जिस तरह से दोनों ने पारी का आगाज किया, लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन जब दोनों आउट हुए तो टीम मुश्किल से 226 रनों तक पहुंची.
अब क्रिकेट फैंस का मानना है कि ये टीम तभी 300 रनों का आंकड़ा छू सकती है, जब टीम के तीन खूंखार बल्लेबाज ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन एक साथ चलें. मतलब जो भी आए वो तबाही मचा दे. ऐसा ये पिछले 2 सीजन में कई बार कर चुकी है. ये तीनों पहली गेंद से बाउंड्री लगाते हैं और किसी भी बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा सकते हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद के पास सिर्फ अभिषेक, ट्रेविस हेड और किशन ही नहीं हैं. इनके अलावा टीम में हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी और अनिकेत वर्मा जैसे हिटर हैं, जो आखिरी के ओवरों में छक्कों की बारिश करने की क्षमता रखते हैं. ये वही टीम है, जिसके नाम आईपीएल के एक सीजन में किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. हैदराबाद ने यह रिकॉर्ड IPL 2024 में बनाया था. उस सीजन 16 पारियों में पूरी टीम ने मिलकर 178 छक्के उड़ाए थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था. ये टीम फाइनल में भी पहुंची थी, लेकिन KKR के हाथों उसे हार झेलनी पड़ी थी.
हैदराबाद ही वो टीम है, जिसके नाम इस लीग के इतिहास के टॉप 4 हाईएस्ट टोटल दर्ज हैं. SRH की टीम ने 287, 286, 278, 277 के स्कोर बनाए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है.
पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, रविचंद्रन स्मरण, कामिंडु मेंडिस, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेंस फुलेत्रा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, साकिब हुसैन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, लियाम लिविंगस्टोन और अनिकेत वर्मा.
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