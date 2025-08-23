विराट कोहली ने ODI से लिया संन्यास तो कौन बनेगा भारत का नंबर-3 बल्लेबाज? ये विस्फोटक क्रिकेटर सबसे बड़ा दावेदार

रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि सेलेक्टर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल होता नहीं देख रहे हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. हालांकि इन दोनों ही धुरंधर बल्लेबाजों ने फिलहाल अपने वनडे इंटरनेशनल करियर को जारी रखा है. भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेटर्स का एक शानदार पूल तैयार करने में जुटे हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट के सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए उनकी प्लानिंग में फिट नहीं बैठते हैं.

कौन बनेगा भारत का नंबर-3 बल्लेबाज?

रोहित शर्मा अगर वनडे क्रिकेट से संन्यास लेते हैं, तो यशस्वी जायसवाल के रूप में उनका विकल्प पहले से ही तैयार है. यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी वनडे फॉर्मेट में फिट भी बैठती है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर विराट कोहली ने संन्यास लिया तो फिर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का नया नंबर-3 बल्लेबाज कौन होगा. भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रेयस अय्यर नंबर-4, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल नंबर-5 और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नंबर-6 पर बैटिंग करते हैं. अब सिर्फ एक खतरनाक बल्लेबाज ही है, जो ODI फॉर्मेट में विराट कोहली की नंबर-3 जगह पर उतर सकता है.

ये विस्फोटक क्रिकेटर ODI में नंबर-3 का सबसे बड़ा दावेदार

एक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसा है, जो भारत की ODI टीम में नंबर-3 बैटिंग पोजीशन की समस्या को हल कर देगा. वह ODI क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित हो सकता है. यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि तिलक वर्मा हैं. भारत के खूंखार बल्लेबाज तिलक वर्मा की बैटिंग देख विरोधी टीम के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगने लगते हैं. ODI क्रिकेट में तिलक वर्मा भारत के बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित होंगे. तिलक वर्मा तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और बेरहमी से गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं.

सबसे तगड़ा टैलेंट

तिलक वर्मा के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है, जो वनडे फॉर्मेट में एक नंबर-3 के बल्लेबाज से अपेक्षा की जाती है. तिलक वर्मा ने टीम इंडिया के लिए 25 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 49.93 की औसत और 155.08 की स्ट्राइक रेट से 749 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. तिलक वर्मा ने 4 वनडे मैचों में 22.67 की औसत से 68 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने वनडे में 1 अर्धशतक ठोका है. तिलक वर्मा वनडे फॉर्मेट में रनों का अंबार लगा सकते हैं. तिलक वर्मा पल भर में मैच पलटने में माहिर हैं. तिलक वर्मा काफी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं. तिलक वर्मा को अब ज्यादा दिन तक वनडे टीम से दूर रखना बहुत मुश्किल होगा. तिलक वर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 21 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था.