Advertisement
trendingNow12941115
Hindi Newsक्रिकेट

विजेता टीम ने किया ट्रॉफी लेने से इनकार तो किसके पास रहेगा खिताब, जान लीजिए पूरा नियम

भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है. फाइनल का खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया, जिसके बाद जमकर ड्रामा हुआ. थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए. ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर कोई टीम ट्रॉफी लेने से मना कर दें तो वो किसके पास रहती है. क्या इसके लिए भी कोई नियम है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia cup trophy
Asia cup trophy

भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है. फाइनल का खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया, जिसके बाद जमकर ड्रामा हुआ. थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए. ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर कोई टीम ट्रॉफी लेने से मना कर दें तो वो किसके पास रहती है. क्या इसके लिए भी कोई नियम है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

फाइनलिस्ट होते हैं असली हकदार

जो टीम फाइनल जीतती है वो ही खिताब की असली हकदार होती है. ऐसे में आधिकारिक रूप से ट्रॉफी उसी के नाम होती है. हालांकि, किसी भी मजबूरी या कारणवश वो टीम ट्रॉफी लेने नहीं आती है तो भी ऑफिशियली उस खिताब की हकदार वही टीम होती है. ट्रॉफी को किसी भी अन्य टीम या रनर-अप को किसी भी हाल नहीं दी जाती है. ऐसे में ट्रॉफी पर हक केवल विजेता टीम का ही होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बतानी होगी वजह

बता दें कि टूर्नामेंट के आयोजक की जिम्मेदारी होती है ट्रॉफी अपने पास सुरक्षित रखें.  बाद में सब सही होने पर ट्रॉफी के असली मालिक को सौंप दी जाती है. सबसे खास बात ये है कि आईसीसी के रूल में ऐसा कोई नियम नहीं है ट्रॉफी ना लेने वाली टीम के खिलाफ कोई एक्शन हो, लेकिन अगर आईसीसी के नियमों की मानें तो आचार संहिता के अंतर्गत इसे खेल की भावना का उल्लंघन माना गया है.

मामले की जांच

अगर किसी कप्तान ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया तो उसे इसकी वजह देनी होती है. इसके बाद टूर्नामेंट के आयोजक मामले की जांच करती है. मतलब एशिया कप में जो भी हुआ इस पूरे मामले की जांच आईसीसी और एसीसी मिलकर कर सकते हैं. ऐसे में आईसीसी अपने नियमों से अनुसार सजा भी दे सकती है. 

सजा का प्रावधान

पूरे मामले पर कप्तान को लिखित या मौखिक रूप से अपने फैसले को सबके सामने रखना होता है.  इसके बाद बीसीसीआई इस पूरे मुद्दे को आईसीसी के सामने रखेगा. फिर आईसीसी पूरे मामले की जांच करने के बाद फैसला लेगी. कप्तान द्वारा आईसीसी के आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं. अगर कप्तान ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसी हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
Tamhini
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
Sabarimala temple Gold Theft
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
Metro station
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
;