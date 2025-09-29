विजेता टीम ने किया ट्रॉफी लेने से इनकार तो किसके पास रहेगा खिताब, जान लीजिए पूरा नियम

भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है. फाइनल का खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया, जिसके बाद जमकर ड्रामा हुआ. थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए. ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर कोई टीम ट्रॉफी लेने से मना कर दें तो वो किसके पास रहती है. क्या इसके लिए भी कोई नियम है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

फाइनलिस्ट होते हैं असली हकदार

जो टीम फाइनल जीतती है वो ही खिताब की असली हकदार होती है. ऐसे में आधिकारिक रूप से ट्रॉफी उसी के नाम होती है. हालांकि, किसी भी मजबूरी या कारणवश वो टीम ट्रॉफी लेने नहीं आती है तो भी ऑफिशियली उस खिताब की हकदार वही टीम होती है. ट्रॉफी को किसी भी अन्य टीम या रनर-अप को किसी भी हाल नहीं दी जाती है. ऐसे में ट्रॉफी पर हक केवल विजेता टीम का ही होता है.

बतानी होगी वजह

बता दें कि टूर्नामेंट के आयोजक की जिम्मेदारी होती है ट्रॉफी अपने पास सुरक्षित रखें. बाद में सब सही होने पर ट्रॉफी के असली मालिक को सौंप दी जाती है. सबसे खास बात ये है कि आईसीसी के रूल में ऐसा कोई नियम नहीं है ट्रॉफी ना लेने वाली टीम के खिलाफ कोई एक्शन हो, लेकिन अगर आईसीसी के नियमों की मानें तो आचार संहिता के अंतर्गत इसे खेल की भावना का उल्लंघन माना गया है.

मामले की जांच

अगर किसी कप्तान ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया तो उसे इसकी वजह देनी होती है. इसके बाद टूर्नामेंट के आयोजक मामले की जांच करती है. मतलब एशिया कप में जो भी हुआ इस पूरे मामले की जांच आईसीसी और एसीसी मिलकर कर सकते हैं. ऐसे में आईसीसी अपने नियमों से अनुसार सजा भी दे सकती है.

सजा का प्रावधान

पूरे मामले पर कप्तान को लिखित या मौखिक रूप से अपने फैसले को सबके सामने रखना होता है. इसके बाद बीसीसीआई इस पूरे मुद्दे को आईसीसी के सामने रखेगा. फिर आईसीसी पूरे मामले की जांच करने के बाद फैसला लेगी. कप्तान द्वारा आईसीसी के आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं. अगर कप्तान ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसी हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है.