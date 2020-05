मैथ्यू हेडन का बड़ा खुलासा, धोनी ने उन्हें दिया था ये खास ऑफर

नई दिल्ली: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden) जो आईपीएल में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला करते थे, उन्होनें एक बड़ा खुलासा किया है. हेडन ने बताया कि साल 2010 में आईपीएल के दौरान चेन्नई के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने उनसे कहा था कि 'मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हो, बस आप अपने विशेष बल्ले का इस्तेमाल मत करना. 'गौरतलब है कि उस साल की आईपीएल के दौरान हेडन ने मोंगूज बल्ले से बल्लेबाजी की थी और इस बैट को काफी फेमस कर दिया था.

यह भी पढ़ें- विराट और अनुष्का ने एक बार फिर दिखाई दरियादिली, ऐसे की मंबई पुलिस की मदद

चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिसियल ट्वीटर अकाउंट पर इस वाक्ये का जिक्र करते हुए हेडन ने बताया कि कैसे धोनी ने उनसे विनती की थी कि वो मोंगूज बल्ले से खेलना छोड़ दें. हेडन ने इस किस्से को याद करते हुए कहा कि धोनी ने 'मुझसे कहा कि मैं (धोनी) आपको वो सब कुछ दूंगा तो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, बस इस बल्ले का इस्तेमाल मत करो. कृपया इस बल्ले का इस्तेमाल न करो.'

#Thala Dhoni to Haydos: "I'll give you anything you want in life, to not use this bat! Please do not use this bat!" @HaydosTweets #AnbuDenLions @RuphaRamani pic.twitter.com/Hm5wSCzLWH

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 8, 2020