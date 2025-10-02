Advertisement
ILT20 में ऑक्शन में अनसोल्ड रहे अश्विन या कुछ और है सच्चाई? हुआ चौंकाने वाला खुलासा

भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आईएल टी20 के ऑक्शन में कोई भी खरीदार नहीं मिला था. जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच उन्होंने आईएल टी20 लीग के ऑक्शन से अपना नाम वापिस ले लिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:55 PM IST
Ravichandran Ashwin
Ravichandran Ashwin

भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आईएल टी20 के ऑक्शन में कोई भी खरीदार नहीं मिला था. जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है. 39 वर्षीय ऑफ स्पिनर अश्विन ने ऑक्शन के लिए अपना बेस प्राइस 1 लाख 20 हजार डॉलर रखा था. एक बड़ी वजह ये भी मानी गई की उनका बेस प्राइस के ज्यादा होने के चलते किसी ने भी उनके नाम की बोली नहीं लगाई. इसी बीच उन्होंने आईएल टी20 लीग के ऑक्शन से अपना नाम वापिस ले लिया है. दिनेश कार्तिक को शारजाह वॉरियर्स, तो पीयूष चावला और उन्मुक्त चंद को अबु धाबी नाइट राइडर्स ने अपने खेमे में शामिल किया. 

ऑक्शन से लिया नाम वापिस
गौरतलब है कि अश्विन के नीलामी में उपस्थिति ना होने के पीछे की वजह उनके बेस प्राइस का ज्यादा होना बताया जा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स की मानें तो ऑक्शन के शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया है. इस पूरे मामले पर न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और कमेंटेटर ने साइमन डूल ने अपने विचार शेयर किए हैं.

माहौल को नहीं समझे
साइमन ने कहा, " आपको समझने की जरूरत है कि वहां चल क्या रहा है. आपने पहले ही नाम वापिस ले लिया.  वहां 3-4 टीमें हैं  उनके पास 4,00,000 लाख अमेरिकी डॉलर है. मुझे नहीं लगता कि वह पैसे नहीं खर्च करना चाहते थे. उन्होंने खर्च करने के लिए वो रकम रखी है, लेकिन नाम वापिस लेना इसका मतलब है आप माहौल नहीं समझ पाए.

बिग बैश में करेंगे शिरकत
अश्विन ने कुछ दिनों पहले  आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इसके बाद उन्होंने विदेशी लीगों में खेलने की इच्छा जताई थी. बता दें कि वह सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए दिखेंगे और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की. बिग बैश लीग में खेलने वाले अश्विन पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे. 

ये भी पढ़ें: अश्विन ने दुनिया में कमाया नाम, फिर भी नहीं मिला भाव, अंडर-19 चैंपियन मार ले गया बाजी

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

R AshwinIlt20 Auction

;