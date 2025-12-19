Advertisement
trendingNow13046428
Hindi Newsक्रिकेटW,W,W,W: संन्यास के बाद काटा भौकाल...विदेश में बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटा 36 साल का भारतीय दिग्गज

W,W,W,W: संन्यास के बाद काटा भौकाल...विदेश में बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटा 36 साल का भारतीय दिग्गज

Piyush Chawla in ILT20: सालों तक आईपीएल में जलवा दिखाने वाले पीयूष चावला ने विदेशी सरजमीं पर कमाल किया है. वो इन दिनों यूएई में इंटरनेशनल लीग टी-20 2025-26 में खेल रहे हैं. वहां 36 साल के इस खिलाड़ी ने एक मुकाबले में 4 विकेट लेकर अपनी टीम को मैच जिताया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Piyush Chawla
Piyush Chawla

Piyush Chawla in ILT20: इन दिनों यूएई में इंटरनेशनल लीग टी-20 2025-26 की धूम है. 6 टीमों के बीच चल रहे इस टूर्नामेंट में भारत के 2 पूर्व खिलाड़ी भी जलवा दिखा रहे हैं. पहले हैं दिनेश कार्तिक और दूसरा नाम है पीयूष चावला का. यहां हम पीयूष चावला की बात करेंगे, जिन्होंने 18 दिसंबर को हुए सीजन के 19वें मुकाबले में कमाल की बॉलिंग की और 4 विकेट लेकर अपनी टीम को मैच जिता दिया. उनकी फिरकी के सामने बल्लेबाज बेबस दिखे. वो विरोधी टीम पर कहर बनकर टूटे और 4 बैटर्स का अकेले ही शिकार कर दिया.

दरअसल, इंटरनेशनल लीग टी-20 के इस सीजन में भारत के पूर्व स्पिनर पीयूष चावला अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं. गुरुवार यानी 18 अक्टूबर को उनकी टीम का मुकाबला गल्फ जायंट्स के खिलाफ शेख जायद स्टेडियम में हुआ. इस मैच में पीयूष ने अपने कोटे के चार ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. उन्होंने विरोधी टीम के कप्तान जेम्स विंस, मोइन अली, अजमतुल्लाह उमरज़ई और मैथ्यू फोर्ड का शिकार किया. ये 5वीं दफा है जब पीयूष ने टी20 करियर के एक मैच में 4 विकेट चटकाए हैं.

मैच का लेखा-जोखा...

अगर मैच की बात करें तो गल्फ जायंट्स ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 165 रन बनाए. एक वक्त टीम 12.3 ओवर में तीन विकेट खोकर 112 रन बना चुकी थी. यहां से लग रहा था कि 180-200 रन बन जाएंगे, लेकिन पीयूष ने विरोधी टीम की हालत खराब कर दी. उन्होंने बैक-टू-बैक 4 विकेट चटका दिए. लिहाजा गल्फ की टीम मुश्किल से 165 रनों तक पहुंच सकी. बाद में अबू धाबी की टीम ने 6 विकेट खोकर 19.2 ओवर में 4 विकेट से मैच जीत लिया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए पीयूष को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

कैसा है पीयूष चावला का क्रिकेट करियर?

पीयूष चावला ने अपने करियर में 3 टेस्ट खेले और 3.29 की इकॉनमी से 7 विकेट निकाले. 25 वनडे में उन्हें 32 विकेट मिले, जबकि टी20 के 7 मैचों में 4 शिकार किए थे. 9 मार्च 2006 को इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जबकि 6 मई 2025 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया था. 36 साल के पीयूष आईपीएल से भी रिटायर हो चुके हैं. गौर करने वाली बात ये है कि पीयूष चावला 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ट्रेविस हेड ने हिला डाली रिकॉर्डबुक, एक झटके में टूट गया रोहित-ब्रूक का रिकॉर्ड...

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Piyush Chawla

Trending news

ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
DIG Harcharan Singh Bhullar
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
CM Siddaramaiah
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे