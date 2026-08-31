क्या IPL में बदल जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? 10 IPL फ्रेंचाइजियों से BCCI ने मांगा फीडबैक

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हमेशा से ही इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर खूब चर्चा होती रही है. अब इसी नियम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर एक बार फिर से विचार कर सकता है. इसी साल मई में BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा था कि बोर्ड IPL 2026 सीजन के बाद 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम की समीक्षा करेगा. अब बोर्ड ने उस वादे पर अमल किया है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने सभी 10 IPL फ्रेंचाइजियों से 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम पर फीडबैक मांगा है और टीमों को अपनी राय देने के लिए सोमवार (31 अगस्त) तक का समय दिया है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने PMOA, अंपायरिंग, प्रैक्टिस सेशन और खेलने की स्थितियों (प्लेइंग कंडीशंस) समेत कई अन्य मामलों पर भी फ्रेंचाइजियों से फीडबैक मांगा है, लेकिन 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम सबसे अहम है, क्योंकि हाल के सीजन में, खासकर पिछले सीजन में, यह चर्चा का बड़ा मुद्दा रहा है. पिछले सीजन में 200 से ज्यादा रन बनने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई थी और गेंदबाजों पर इसके असर को लेकर चिंताएं भी जताई गई थीं.
BCCI हर IPL सीजन के आखिर में फ्रेंचाइजियों से फीडबैक लेता है, लेकिन 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम पर खास तौर पर ध्यान देना अहम है, क्योंकि उम्मीद है कि यह नियम एक और सीजन के लिए लागू रहेगा. यह बात पिछले सीजन में हुई कप्तानों की मीटिंग से सामने आई थी, जिसमें कप्तानों ने इस नियम का विरोध किया था. BCCI ने अपने एक बयान में कहा, 'IPL 2026 कप्तानों की मीटिंग में हुई चर्चा के अनुसार, यह तय किया गया था कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी फ्रेंचाइजियों से क्रिकेट ऑपरेशन्स के अहम मामलों पर फीडबैक लिया जाएगा.'
BCCI ने पहले संकेत दिया था कि पिछली मीटिंग में कई कप्तानों के विरोध के बावजूद 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम के एक और सीजन तक जारी रहने की उम्मीद है. BCCI का यह नया अनुरोध इस साल की शुरुआत में सैकिया की टिप्पणियों के बाद एक औपचारिक कदम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर फ्रेंचाइजी चिंताएं जताती हैं, तो बोर्ड इस नियम पर फिर से विचार करने के लिए तैयार होगा. 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम की रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े भारतीय क्रिकेटरों ने भी आलोचना की है, जिन्होंने गेंदबाजों की भूमिका और टी20 क्रिकेट के संतुलन पर इसके असर पर सवाल उठाए हैं.
हालांकि, देवजीत सैकिया ने मई में टूर्नामेंट में अलग-अलग तरह के नतीजों का हवाला देते हुए इस नियम का बचाव किया था. उन्होंने कहा था, 'कुछ कम स्कोर वाले मैच भी हुए हैं. सभी फैंस मैचों का आनंद ले रहे हैं. गेंदबाजों को भी अच्छे विकेट मिल रहे हैं. सब कुछ हो रहा है. यह एक ही पैकेज में सब कुछ मिलने जैसा है.' फीडबैक की इस नई प्रक्रिया से BCCI को अब यह बेहतर ढंग से समझ आ सकेगा कि एक और पूरे सीजन में इस्तेमाल के बाद फ्रेंचाइजी इस नियम को कैसे देखती हैं.
BCCI ने टीमों से कहा है कि वे लिस्ट में दिए गए मुद्दों पर अपने क्रिकेट ऑपरेशन्स डिपार्टमेंट से चर्चा करें और 31 अगस्त तक एक साथ फीडबैक जमा करें. इससे BCCI सभी जवाबों को इकट्ठा कर पाएगा और यह तय कर पाएगा कि IPL 2027 से पहले कोई बदलाव करने की जरूरत है या नहीं. फिलहाल, 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम लागू रहेगा, लेकिन फ्रेंचाइजी की प्रतिक्रियाओं से यह तय हो सकता है कि क्या यह नियम IPL के अगले सीजन में भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा या नहीं.
BCCI ने 2023 में IPL मैचों के लिए 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम शुरू किया था, जिसके तहत टीमें हर मैच में एक सब्स्टिट्यूट (बदलाव) कर सकती हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल आम तौर पर खास हालात में ही किया जा सकता है, जैसे कि सिर में चोट लगने पर; लेकिन IPL में ऐसी कोई शर्त नहीं है और टीम मैच के दौरान कभी भी अपनी प्लेइंग XI में एक बदलाव कर सकती है.