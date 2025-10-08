Advertisement
trendingNow12953398
Hindi Newsक्रिकेट

6 गेंद में 36 रन और 9 बॉल में फिफ्टी... 520 के स्ट्राइक रेट से मैदान में आया छक्कों का तूफान, T20 इतिहास का अमर रिकॉर्ड

Fastest Fifty World Record: टी20 क्रिकेट में कई अनोखी और अविश्सनीय पारियां देखने को मिलती हैं. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज बेबाकी से बल्लेबाजी करते दिखते हैं. 15-20 गेंदो में अर्धशतक इस फॉर्मेट में आम बात हो चुकी है. लेकिन अगर हम कहें 9 गेंद में फिफ्टी तो किसी का भी माथा चकरा जाएगा. लेकिन एक बल्लेबाज ने ऐसी तूफानी बैटिंग कि पलक झपकते फिफ्टी ठोक इतिहास रच दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 गेंद में 36 रन और 9 बॉल में फिफ्टी... 520 के स्ट्राइक रेट से मैदान में आया छक्कों का तूफान, T20 इतिहास का अमर रिकॉर्ड

Fastest Fifty World Record: टी20 क्रिकेट में कई अनोखी और अविश्सनीय पारियां देखने को मिलती हैं. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज बेबाकी से बल्लेबाजी करते दिखते हैं. 15-20 गेंदो में अर्धशतक इस फॉर्मेट में आम बात हो चुकी है. लेकिन अगर हम कहें 9 गेंद में फिफ्टी तो किसी का भी माथा चकरा जाएगा. लेकिन एक बल्लेबाज ने ऐसी तूफानी बैटिंग कि पलक झपकते फिफ्टी ठोक इतिहास रच दिया. इस बल्लेबाज ने अपनी एक ही पारी में 6 गेंद में 6 छक्के और क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड कायम कर रिकॉर्डबुक ने अपना नाम अमर कर दिया. 

सिर्फ छक्कों में की डील

हम जिस बल्लेबाज के बारे में बात करने जा रहे हैं वह एक टी20 मुकाबले में आखिरी कुछ ही गेंदो के लिए मैदान में उतरा. इस बल्लेबाज ने सिर्फ छक्कों में डील की. 10 गेंद पर लगातार छक्के मारे जाएं तो 60 रन बनते हैं और इस बल्लेबाज ने 10 गेंद में 52 रन की पारी खेली. 520 के स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज ने तूफानी पार खेली और क्रिकेट जगत में नया इतिहास कायम कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

6 गेंद पर 6 छक्के

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो हैं नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी. नेपाल और मंगोलिया के बीच 2023 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 314 रन टांग दिए थे. इस मैच में नेपाल के खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक धमाकेदार पारियों को अंजाम दिया. कुशल मल्ला ने 50 गेंद में 137 रन की पारी खेली जिसमें 12 छक्के और 8 चौके जमाए. इसके बाद कप्तान रोहित का भी बल्ला बोला और उन्होंने 27 गेंद में 61 रन की पारी खेली, लेकिन असली रोमांच आखिरी 2 ओवर्स में देखने को मिला. 

ये भी पढे़ं.. 14 मैच में 100 विकेट.. ग्राउंड्स मैन की जॉब से शुरुआत, फिर 'कचरा' बॉलर का असंभव रिकॉर्ड, फुस्स हुए थे फिरंगी

9 गेंद में फिफ्टी

दीपेंद्र को 19वें ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और जब टीम के पास महज 11 गेंद बाकी थीं. 11 गेंद में दीपेंद्र सिंह ने 10 गेंदे खेली. 19वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा और दीपेंद्र बल्लेबाजी करने उतरे. दीपेंद्र ने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जमाया.इसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी गेंद का भी यही हाल किया और महज 5 गेंद में 30 के स्कोर पर पहुंच गए. 20वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल ने दीपेंद्र के हवाले आखिरी ओवर की 5 गेंदे कर दीं. फिर क्या था, 20वें ओवर की दूसरी गेंद बाउंड्री पार गई गई और 6 गेंद में पेरी 36 पर पहुंचे और युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की. उन्होंने महज 9 गेंद में पचासा पूरा कर लिया था. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पाए दोषी को बरी किया
Supreme Court News
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पाए दोषी को बरी किया
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
handwara police raids
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज