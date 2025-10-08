6 गेंद में 36 रन और 9 बॉल में फिफ्टी... 520 के स्ट्राइक रेट से मैदान में आया छक्कों का तूफान, T20 इतिहास का अमर रिकॉर्ड

Fastest Fifty World Record: टी20 क्रिकेट में कई अनोखी और अविश्सनीय पारियां देखने को मिलती हैं. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज बेबाकी से बल्लेबाजी करते दिखते हैं. 15-20 गेंदो में अर्धशतक इस फॉर्मेट में आम बात हो चुकी है. लेकिन अगर हम कहें 9 गेंद में फिफ्टी तो किसी का भी माथा चकरा जाएगा. लेकिन एक बल्लेबाज ने ऐसी तूफानी बैटिंग कि पलक झपकते फिफ्टी ठोक इतिहास रच दिया. इस बल्लेबाज ने अपनी एक ही पारी में 6 गेंद में 6 छक्के और क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड कायम कर रिकॉर्डबुक ने अपना नाम अमर कर दिया.

सिर्फ छक्कों में की डील

हम जिस बल्लेबाज के बारे में बात करने जा रहे हैं वह एक टी20 मुकाबले में आखिरी कुछ ही गेंदो के लिए मैदान में उतरा. इस बल्लेबाज ने सिर्फ छक्कों में डील की. 10 गेंद पर लगातार छक्के मारे जाएं तो 60 रन बनते हैं और इस बल्लेबाज ने 10 गेंद में 52 रन की पारी खेली. 520 के स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज ने तूफानी पार खेली और क्रिकेट जगत में नया इतिहास कायम कर दिया.

6 गेंद पर 6 छक्के

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो हैं नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी. नेपाल और मंगोलिया के बीच 2023 में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 314 रन टांग दिए थे. इस मैच में नेपाल के खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक धमाकेदार पारियों को अंजाम दिया. कुशल मल्ला ने 50 गेंद में 137 रन की पारी खेली जिसमें 12 छक्के और 8 चौके जमाए. इसके बाद कप्तान रोहित का भी बल्ला बोला और उन्होंने 27 गेंद में 61 रन की पारी खेली, लेकिन असली रोमांच आखिरी 2 ओवर्स में देखने को मिला.

9 गेंद में फिफ्टी

दीपेंद्र को 19वें ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और जब टीम के पास महज 11 गेंद बाकी थीं. 11 गेंद में दीपेंद्र सिंह ने 10 गेंदे खेली. 19वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा और दीपेंद्र बल्लेबाजी करने उतरे. दीपेंद्र ने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जमाया.इसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी गेंद का भी यही हाल किया और महज 5 गेंद में 30 के स्कोर पर पहुंच गए. 20वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल ने दीपेंद्र के हवाले आखिरी ओवर की 5 गेंदे कर दीं. फिर क्या था, 20वें ओवर की दूसरी गेंद बाउंड्री पार गई गई और 6 गेंद में पेरी 36 पर पहुंचे और युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की. उन्होंने महज 9 गेंद में पचासा पूरा कर लिया था.