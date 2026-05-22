असंभव रिकॉर्ड... इस जादुई गेंदबाज ने बनाया 1347 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, आंखों से ही डर जाते थे बल्लेबाज!

Impossible Cricket Records: क्रिकेट की रिकॉर्डबुक में ऐसे कई कीर्तिमान हैं, जो अजूबे जैसे लगते हैं. इनका टूटना असंभव माना जाता है. रिकॉर्ड की सीरीज में हम आपके लिए आज उस धुरंधर के बारे में बता रहे हैं, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने विकेट निकाले कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और अब इसका टूटना असंभव माना जाता है.
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Impossible Cricket Records: इंटरनेशनल क्रिकेट का इतिहास करीब 150 साल पुराना है. इस खेल में कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन याद वही रखे गए जो खास और सबसे अलग हैं. आज हम आपके लिए एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका टूटना असंभव माना जाता है. इस रिकॉर्ड को बनाने वाले गेंदबाज की खासियत ये थी कि वो अपने अनोखे एक्शन और आंखों से ही बल्लेबाजों के अंदर दहशत भर देता था.
यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का है और इसे अंजाम दिया है श्रीलंका के जादूगर स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 1347 इंटरनेशनल विकेटों का एवरेस्ट तैयार किया, जिस पर अब किसी दूसरे बॉलर का चढ़ना लगभग असंभव लगता है. इस रिकॉर्ड को देख आज के दौर के गेंदबाज शायद मैच खेलने से पहले ही घबरा जाएं, क्योंकि यह महज एक संख्या नहीं है, बल्कि दो दशकों तक दुनिया के महानतम बल्लेबाजों के मन में बैठा वह खौफ है, जो मुरली की बड़ी-बड़ी घूमती आंखों और उससे भी ज्यादा घूमने वाली गेंदों से पैदा होता था.
(@CricketopiaCom) January 4, 2026
मुथैया मुरलीधरन सिर्फ एक सामान्य ऑफ-स्पिनर नहीं थे, वह क्रिकेट के मैदान पर एक मनोवैज्ञानिक योद्धा थे. जब वे अपने अनोखे एक्शन के साथ दौड़ते हुए आते थे और अपनी बड़ी-बड़ी आंखों को फैलाकर बल्लेबाज को घूरते थे, तो आधे बल्लेबाज तो क्रीज पर ही अपना आत्मविश्वास खोकर विकेट दे बैठते थे. मुरली की चेहरे की मुस्कुराहट जितनी मासूम थी, उनकी ऑफ-ब्रेक और 'दूसरा' गेंद उतनी ही कातिलाना और खतरनाक हुआ करती थी.
मुरलीधरन के करियर का सबसे बड़ा और ऊंचा शिखर टेस्ट क्रिकेट रहा. उन्होंने 133 टेस्ट मैचों में दुनिया में सबसे ज्यादा 800 विकेट चटकाए. आज के दौर में जब टी20 क्रिकेट लीग्स की भरमार है और खिलाड़ियों के 'वर्कलोड मैनेजमेंट' के कारण तेज गेंदबाज और स्पिनर 50-60 टेस्ट खेलने के बाद ही थकने लगते हैं, वहां मुरलीधरन का यह आंकड़ा एक हसीन सपने जैसा लगता है. उन्होंने 350 वनडे मैचों में 534 शिकार किए, जबकि टी20 के 12 मैचों में 13 विकेट निकाले.
इस महान स्पिनर की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे थका देने वाले लंबे-लंबे स्पैल फेंकने के बावजूद गेंद की धार कम नहीं होने देते थे. टर्निंग पिचों पर तो वे घातक थे ही, लेकिन सूखी और बेजान पिचों पर भी बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाते थे. साल 2010 में भारत के खिलाफ अपने विदाई टेस्ट मैच में, प्रज्ञान ओझा का विकेट लेकर जब उन्होंने अपने 800वें टेस्ट विकेट का आंकड़ा छुआ, तो वह पल क्रिकेट इतिहास के सबसे भावुक और गौरवशाली पलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. 1992 से लेकर 2011 तक वो क्रिकेट मैदान पर रहे और अपनी जादुई गेंदबाजी से रिकॉर्ड्स की बारिश करते रहे.
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मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) – 495 मैच / 583 पारियां / 1347 विकेट
शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) – 339 मैच / 464 पारियां / 1001 विकेट
जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) – 401 मैच / 594 पारियां / 991 विकेट
अनिल कुंबले (भारत) – 403 मैच / 501 पारियां / 956 विकेट
ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) – 376 मैच / 493 पारियां / 949 विकेट
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आज के आधुनिक क्रिकेट जगत में जब हम 1347 विकेटों के इस विशाल साम्राज्य को देखते हैं, तो इसकी भव्यता और ज्यादा बढ़ जाती है. मौजूदा दौर में लगातार होने वाली फिटनेस की समस्याएं, चोटें और दुनिया भर की टी20 लीग्स की भरमार ने खिलाड़ियों के इंटरनेशनल करियर को बहुत छोटा और सीमित कर दिया है. अब टेस्ट क्रिकेट पहले की तरह खिलाड़ियों की प्राथमिकता में नहीं रहा.
ऐसे में किसी गेंदबाज का इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल तक लगातार देश के लिए खेलना, खुद को चोटों से बचाए रखना और तीनों फॉर्मेट में अपनी जादुई धार बनाए रखना पूरी तरह से असंभव सा लगता है. यही वजह है कि मुथैया मुरलीधरन का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा 'अमर रिकॉर्ड' बन चुका है, जिसे कोई चाहकर भी कभी नहीं तोड़ पाएगा.
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