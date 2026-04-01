52 मैचों में 12 दोहरे शतक....इस महान बल्लेबाज के सामने रहम की भीख मांगते थे बॉलर... 78 साल बाद भी अमर है ये रिकॉर्ड

Impossible Cricket Records: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें आंकड़े बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. किसी भी टीम और खिलाड़ी की महानता नापने के लिए आंकड़े ही काम आते हैं. करीब 150 साल पुराने इस खेल में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं, लेकिन कुछ कीर्तिमान ऐसे बने, जो विरासत बन गए. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक बल्लेबाज ऐसा भी हुआ, जिसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 दोहरे शतक ठोके. ये वो रिकॉर्ड है, जो पिछले 78 सालों से अमर है और इस रिकॉर्ड के किंग कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन हैं.

अपने दौर के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार रहे डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में कई कीर्तिमान गढ़े हैं. टेस्ट क्रिकेट में 12 दोहरे शतकों का उनका ये रिकॉर्ड टूटना एक तरह से असंभव माना जाता है, क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, दुनिया का कोई भी बल्लेबाज ये कमाल नहीं कर सका. हां, एक खिलाड़ी जरूर हुआ, जो इस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन कभी तोड़ नहीं पाया.

कुमार संगकारा ने बनाए थे 11 दोहरे शतक

श्रीलंका के महान विकेटकीपर-बैटर कुमार संगकारा (11 दोहरे शतक) इस रिकॉर्ड के सबसे करीब पहुंचे थे, लेकिन वह 134 मैच खेलकर रिटायर हो गए और इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए. अगर वो कुछ और साल खेलते तो शायद 2 दोहरे शतक और लगाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था. इस लिस्ट में नंबर 3 पर ब्रायन लारा हैं, जिन्होंने 9 दोहरे शतक ठोके.

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क्यों खास और 'असंभव' है 12 दोहरे शतकों का यह रिकॉर्ड?

ब्रैडमैन का यह रिकॉर्ड इसलिए खास है, क्योंकि टेस्ट में शतक लगाना भी आसान नहीं होता, जबकि ब्रैडमैन ने 12 दोहरे शतक जमाए हैं. यह उनकी शानदार तकनीक और मानसिक मजबूती का प्रमाण है. क्रीज पर खड़े रहकर घंटों तक बैटिंग करना किसी तपस्या से कम नहीं होता. अब आधुनिक दौर में टेस्ट क्रिकेट बहुत तेज हो गया है. आज के बल्लेबाज टी20 और वनडे के प्रभाव में लंबी पारियां खेलने का धैर्य खो देते हैं. इसलिए यह रिकॉर्ड टूटना असंभव सा लगता है. खास बात ये है कि ब्रैडमैन ने सिर्फ 52 मैचों में 12 बार 200 का आंकड़ा पार किया, मतलब उन्होंने हर चौथे मैच में दोहरा शतक ठोका था.

आखिर सर डॉन ब्रैडमैन थे कौन?

सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि आखिर सर डॉन ब्रैडमैन थे कौन? इस दिग्गज का जन्म 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था. उनका पूरा नाम सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन है, जिन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है. ये वही दिग्गज हैं, जिन्होंने बचपन में एक स्टंप और गोल्फ की गेंद से दीवार पर अभ्यास करते हुए अपनी तकनीक विकसित की थी. कहा जाता है कि ब्रैडमैन में रनों की ऐसी भूख थी कि विरोधी टीम के गेंदबाज उनके सामने बेबस दिखते थे और एक तरह से रहम की भीख मांगते थे. क्रिकेट के प्रति उनके योगदान के लिए इस दिग्गज को 'नाइटहुड' से भी नवाजा गया था.

सर डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट क्रिकेट करियर?

दाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन अपने दौर के महान बल्लेबाज रहे. उनके सामने गेंदबाज बॉलिंग करते-करते थक जाते थे, लेकिन यह दिग्गज क्रीज पर घंटों बिना थके बैटिंग करता था. उन्होंने 1928 से लेकर 1948 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला. इस दौरान 52 टेस्ट मैचों में 99.94 की औसत से 6996 रन बनाए, जिसमें 29 शतक और 13 फिफ्टी शामिल हैं. उन्होंने अपने करियर में 12 दोहरे शतक जमाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 99.94 रहा, जो क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज के लिए एक सपना है.

इस दिग्गज के नाम 6996 रन दर्ज हैं. उन्होंने अपने करियर में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए. 37 टेस्ट में उन्होंने 89.78 की औसत से कुल 5028 रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 12 फिफ्टी शामिल थीं.

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