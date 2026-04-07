T20 में असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड....49 गेंदों में 150 रन, अकेले ही उड़ाए 19 छक्के...गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये खूंखार बल्लेबाज

Impossible T20 Cricket World Record: टी20 क्रिकेट 120 गेंदों का होता है. हर टीम 20-20 ओवर खेलती है. कभी-कभी पूरी टीम मिलकर 150 रन पार नहीं कर पाती है, लेकिन इस फॉर्मेट में एक बल्लेबाज ऐसा हुआ, जिसने अकेले ही 151 रन ठोक दिए थे. जिस तूफानी रफ्तार से यह पारी आई थी, उसे देख हर कोई हैरान था. यह पारी ना सिर्फ हैरान करने वाली थी, बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना गई.

गोली की रफ्तार से 151 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले बल्लेबाज ने अकेले ही 19 छक्के उड़ा दिए थे. वह गेंदबाजों पर एक मिसाइल बनकर गिरा था. अब सवाल ये है कि आखिर ये खिलाड़ी कौन है और कैसे उसने एक पारी से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे. आइए जानते हैं.

यह कमाल जिस बल्लेबाज ने किया था, वह कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के खूंखार सलामी बल्लेबाज फिन एलन (Finn Allen) हैं, जो इन दिनों आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए खेल रहे हैं. साल 2025 में उन्होंने टी20 क्रिकेट के इतिहास में तबाही मचाते हुए एक पारी से 2 'असंभव' वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए थे. उन्होंने क्रिस गेल और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे दिग्गजों की बादशाहत खत्म की थी.

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दरअसल, 12 जून 2025 का दिन था. फिन एलन मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से मैदान पर उतरे थे. उन्होंने वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ सिर्फ 49 गेंदों में 150 रन पूरे कर क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी थी. उस पारी में एलन के सामने जो भी गेंदबाज आया, उसकी जमकर धुनाई हुई थी. एलन ने 51 गेंदों पर 5 चौके और 19 छक्कों की मदद से 151 रन कूटे थे. यह पारी एक नहीं, बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गई.

पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड - सबसे तेज 150 रन

फिन एलन की इस पारी की सबसे खास बात रही उसकी रफ्तार. एलन ने केवल 49 गेंदों पर 150 रन का आंकड़ा छू लिया, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने CSA टी20 चैलेंज में टाइटन्स के लिए खेलते हुए नाइट्स टीम के खिलाफ 50 गेंदों पर 150 रन ठोक दिए थे. डेवाल्ड ब्रेविस ने उस मैच में कुल 57 गेंदों पर 162 रनों की पारी खेली थी. अब सबसे तेज 150 रनों की पारी का रिकॉर्ड एलन के नाम है, जिसका टूटना बेहद मुश्किल लगता है.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज

फिन एलन (सैन फ्रांसिस्को)- 49 गेंदों पर 150 रन (विरुद्ध वॉशिंगटन फ्रीडम, साल 2025)

डेवाल्ड ब्रेविस (टाइटन्स)- 50 गेंदों पर 150 रन (विरुद्ध नाइट्स, साल 2022)

क्रिस गेल (RCB)- 53 गेंदों पर 150 रन (विरुद्ध पुणे वॉरियर्स इंडिया, साल 2013)

ग्राहम नेपियर (एसेक्स)- 53 गेंदों पर 150 रन (विरुद्ध ससेक्स, साल 2008)

हजरतुल्लाह जजई (अफगानिस्तान)- 58 गेंदों पर 150 रन (विरुद्ध आयरलैंड, साल 2019)

दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड - एक पारी में सबसे ज्यादा 19 छक्के

151 रनों की तूफानी पारी में फिन एलन ने 19 छक्के ठोके थे, जो टी20 क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने 19 छक्के मारकर एस्टोनिया के साहिल चौहान का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने एक पारी में 18 छक्के मारे थे. टी20 क्रिकेट में कभी-कभी दोनों टीमें मिलकर भी 19 छक्के नहीं लगा पाती हैं, इसलिए यह रिकॉर्ड असंभव जैसा है, जिसका टूटना बेहद मुश्किल माना जाता है.

19 छक्के - फिन एलन (सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स बनाम वॉशिंगटन फ्रीडम, 2025)

18 छक्के - क्रिस गेल (रंगपुर राइडर्स बनाम ढाका डायनामाइट्स, 2017)

18 छक्के - साहिल चौहान (एस्टोनिया बनाम साइप्रस, 2024)

मैच का लेखा जोखा

जिस मैच में फिन एलन ने ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, उसमें उनकी टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स जीती थी. फिन एलन की 151 रनों की तूफानी पारी के दम पर इस टीम ने 5 विकेट खोकर 269 रन बनाए थे. जवाब में वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम को 146 रनों पर समेट दिया गया था. इस तरह एलन की टीम ने 123 रनों से बड़ी जीत हासिल की थी. जीत के हीरो फिन एलन ही थे.

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