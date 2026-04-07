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Hindi Newsक्रिकेटअजूबा: 23 छक्के और 11 चौके.. T20 मैच में 258 रन की पार्टनरशिप, विराट-डिविलियर्स का रिकॉर्ड भी बौना

अजूबा: 23 छक्के और 11 चौके.. T20 मैच में 258 रन की पार्टनरशिप, विराट-डिविलियर्स का रिकॉर्ड भी बौना

Unbreakable Cricket Record: आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड नजर आता है. साल 2016 में दोनों बल्लेबाजों के बीच 229 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली थी, लेकिन टी20 में एक रिकॉर्ड ऐसा है, जिसके सामने ये पार्टनरशिप भी बौनी दिखेगी.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:10 AM IST
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Virat Kohli and Ab De Villiers (X)
Virat Kohli and Ab De Villiers (X)

Highest Partnership Record: आईपीएल को यूं तो युवाओं की लीग कहा जाता है. लेकिन इसे रिकॉर्ड्स की लीग भी कहें तो गलत नहीं होगा. ये वो लीग है जहां हर दिन रिकॉर्ड्स की झड़ी देखने को मिलती है. आज हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के रिकॉर्ड की जो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम है. दोनों की 229 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड सालों से कायम है. लेकिन हम जिस टी20 रिकॉर्ड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसका टूटना नामुमकिन है. विराट-डिविलियर्स की पार्टनरशिप भी इसके आगे बौनी नजर आएगी.

2016 में विराट-डिविलियर्स ने रचा था इतिहास

साल 2016 में आरसीबी की टीम गुजरात लायंस को टक्कर दे रही थी. इस मैच में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने ऐसा खूंटा गाड़ा कि गेंदबाज विकेट की भीख मांगते रह गए. दोनों बल्लेबाजों के बीच 229 रन की पार्टनरशिप मिली. दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में शतकीय पारियां खेलीं. डिविलियर्स ने 52 गेंद में 129 रन की पारी खेली, उन्होंने 12 छक्के और 10 चौके देखने को मिले. वहीं, विराट कोहली ने 55 गेंद में 109 रन बनाए थे. लेकिन हम आपको इससे भी खतरनाक तूफानी पार्टनरशिप के बारे में बताने जा रहे हैं. 

2 बल्लेबाजों ने 258 रन ठोक मचाई थी तबाही

हम जिस टी20 पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड के पास भी पहुंचना नामुमकिन नजर आता है. दो बल्लेबाजों ने मिलकर 258 रन कूट डाले. इस पार्टरनशिप में 23 छक्के और 11 चौके देखने को मिले थे. पूरे 20 ओवर तक गेंदबाज विकेट की भीख मांगते रह गए. ये मुकाबला 2024 में चीन और जापान के बीच खेला गया था. लैकलन यामामोटो लेक ने 134 रन की पारी खेली थी.

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पार्टनर ने ठोके 109 रन

लैकलन के पार्टनर और जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग ने 52 गेंद में 109 रन ठोके थे. उनकी पारी में 11 छक्के और 3 चौके देखने को मिले थे. वहीं, लैकलन ने 12 छक्के और 8 चौके जमाए थे. चीन ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया लेकिन दोनों ने सभी की धुनाई कर डाली. 259 रन के जवाब में चीन की टीम महज 78 रन पर ही सिमट गई थी. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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