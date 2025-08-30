6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6... 2 ओवर में 11 छक्के, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने किया असंभव कारनामा
Aug 30, 2025
एक भारतीय बल्लेबाज ने टी20 मैच में छक्कों का ऐसा तूफान मचाया कि हर कोई तमाशे की तरह देखते रह गया. इस बल्लेबाज ने सिर्फ दो ओवर में खड़े-खड़े 11 छक्के ठोकने का असंभव कारनामा किया. दरअलस, इस अविश्वसनीय बैटिंग का प्रदर्शन केरल क्रिकेट लीग के 19वें मुकाबले में देखने को मिला. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में अडानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स और कालीकट ग्लोब्स्टर्स के बीच यह मुकाबला खेला गया, जिसमें ग्लोब्स्टर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए. इस पारी में 28 साल के एक बल्लेबाज से अद्भुत बैटिंग देखने को मिली.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

Salman Nizar Kerala Cricket League

;