ODI क्रिकेट में पहली बार बना नामुमकिन जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड! डेब्यू करते ही ये बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में लाया भूचाल

वनडे क्रिकेट में पहली बार ऐसा असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जो इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ. डेब्यू करते ही एक 26 साल के बल्लेबाज ने वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया. इस स्टार बल्लेबाज ने अब तक सिर्फ 5 वनडे मैच खेले हैं और एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिससे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई. दरअसल, यह बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीट्जके हैं, जिन्होंने इसी साल फरवरी में वनडे डेब्यू किया. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 4 सितंबर को हुआ ODI ब्रीट्जके का 5वां ही वनडे मैच था. इस मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक ठोका और इसके साथ ही इतिहास रच दिया.

वनडे क्रिकेट में बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

मैथ्यू ब्रीट्जके ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 85 रन की पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया. दरअसल, 26 साल का ये साउथ अफ्रीकी ओपनर बल्लेबाज पुरुष वनडे इतिहास में डेब्यू करते हुए अपनी शुरुआती 5 पारियों में 50+ रन बनाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर बन गया है. इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ. ब्रीट्जके ने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने वनडे करियर की शुरुआत में लगातार चार मैचों में 50+ स्कोर बनाए थे.

शतक के साथ किया डेब्यू

इस बल्लेबाज ने वनडे डेब्यू पर शतक जड़ा था. इसी साल 10 फरवरी को ब्रीट्जके ने साउथ अफ्रीका के लिए वनडे डेब्यू किया. न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में हुए इस मुकाबले में उन्होंने 150 रन की पारी खेलकर धमाल मचाया. इसके बाद से अब तक खेले हर मुकाबले में उन्होंने 50+ रन बनाए हैं. अपने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ब्रीट्जके ने 83 रन बनाए थे. इसके बाद खेले तीन वनडे मैचों में क्रमशः 57, 88 और 85 रनों की पारियां खेलीं.

ब्रीट्जके की शुरुआती 5 वनडे पारियां

150 रन vs न्यूजीलैंड, लाहौर 2025

83 रन vs पाकिस्तान, कराची 2025

57 vs ऑस्ट्रेलिया, केर्न्स 2025

88 vs ऑस्ट्रेलिया, मैके 2025

85 vs इंग्लैंड, लॉर्ड्स 2025

कौन हैं मैथ्यू ब्रीट्जके?

मैथ्यू ब्रीट्जके एक साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर हैं. उनका जन्म 3 नवंबर 1998 को हुआ. सितंबर 2023 में साउथ अफ्रीकी नेशनल क्रिकेट टीम के लिए इस बल्लेबाज ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और टीम के लिए अब तक तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं. 1998 में पोर्ट एलिजाबेथ में जन्मे और ग्रे हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रीट्जके 2017 से ईस्टर्न प्रोविंस के लिए घरेलू स्तर पर खेल रहे हैं.

ऐसा है अब तक करियर

ब्रीट्जके ने सितंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. 2024 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया. फरवरी 2025 में ब्रीट्जके को पाकिस्तान में ट्राई सीरीज के लिए टीम में नामित किया गया था, जहां उन्होंने वनडे डेब्यू किया. साउथ अफ्रीका के लिए अब तक वह 2 टेस्ट, 5 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें क्रमशः 14, 463 और 151 रन बनाए हैं.