क्रिकेट, प्यार और सियासत.. क्रिकेट का 'प्लेब्वॉय' बना प्रधानमंत्री, क्लब गर्ल से बॉलीवुड-हॉलीवुड तक अफेयर्स की झड़ी

जमाने बीत गए पाकिस्तान के हाथ वर्ल्ड कप का खिताब नहीं लगा. वो साल 1992 था जब इमरान खान नाम के कप्तान ने पाकिस्तान को इकलौते वर्ल्ड कप का खिताब थमाया था. वो कप्तान जिसपर सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन का टैग नहीं बल्कि क्रिकेट के प्लेब्वॉय का भी टैग लगा. प्यार, धोखा और सियासत के खेल के बाद आज भी ये नाम हर किसी की जुबान पर टिका हुआ है. क्रिकेट के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. अब इमरान की दुनिया अलग है एक जमाने में लग्जरी और अय्याशी वाली लाइफ जीने वाले इमरान की हाल के दिनों में जिंदा या मुर्दा की खबर भी नहीं थी. हालांकि, अब खबर है कि वह जेल में जिंदा हैं क्योंकि इमरान की बहन की उनसे मुलाकात हो चुकी है. इन खबरों के बीच हम आपको इमरान खान के 5 सबसे चर्चित अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं.

5 नाजायज बच्चे

इमरान खान के लव अफेयर्स की लिस्ट तो लंबी है. क्लब गर्ल से लेकर बॉलीवुड-हॉलीवुड तक उनके अफेयर के चर्चे रहे हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में ये तक दावा है कि उनके 5 नाजायज बच्चे भी हैं. इनमें से एक भारत में भी है और वह अब शादीशुदा है. अफेयर्स की झड़ी लगाने के बाद भी उन्होंने 3 निकाह किए, लेकिन अब सलाखों के पीछे अपनी उलटी गिनती गिनने को मजबूर हैं.

ब्रिटिश पेंटर पहली गर्लफ्रेंड

इमरान की पहली गर्लफ्रेंड की बात करें तो उनका नाम एमा सर्जेंट बताया जाता है. वह एक ब्रिटिश पेंटर थीं और इमरान इनके लिए सीरीयस थे. इमरान प्यार में पागल थे, एमा ने उनकी पेंटिंग भी बनाई थी. लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और टूट गया.

क्लब गर्ल से अफेयर पर बवाल

सबसे फेमस अफेयर्स में एक क्लब गर्ल का है जिसे इमरान ने खारिज किया लेकिन DNA टेस्ट में पोल खुल गई. 90 के दशक में एक क्लब गर्ल सीटा व्हाइट से उनका अफेयर रहा. सीटा व्हाइट ने इमरान को अपनी बेटी ताइरियन का पिता बताया और डीएनए टेस्ट में ये बात सच साबित हो गई. सीटा व्हाइट की मौत के बाद ताइरियन की देखभाल की जिम्मेदारी इमरान को उठानी पड़ी.

रेखा के साथ जुड़ा नाम

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रेखा के साथ भी इमरान का नाम जोड़ा गया था. 1980 में दोनों को कई बार इवेंट्स में स्पॉट किया गया था जहां उनके बीच के रिश्ते की झलक दिखती थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की मां को भी इमरान बेहद पसंद थे और वे दामाद बनाना चाहती थीं. उन्होंने ज्योतिषी से इस रिश्ते के लिए बात भी कर ली थी. लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों अलग हो गए.

जीनत अमान पर भी फैला रायदा

रेखा से पहले बॉलीवुड की जीनत अमान से भी रिश्ते के चर्चे चरम पर थे. जीनत और इमरान को लंदन में साथ में स्पॉट किया गया और फिर होटलों की लॉबी में भी साथ में दिखने का दावा था. अफेयर्स की आलोचना पर जीनत ने इमरान का सपोर्ट भी किया था. हालांकि, दोनों ने इस मुद्दे पर कभी खुलकर बात नहीं की.

हॉलीवुड में भी अय्याशी

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में उनके हॉलीवुड अफेयर के बारे में भी बताया गया है. हॉलीवुड एक्ट्रेस गोल्डी हॉन से उनका नाम जोड़ा गया था. हालांकि, दोनों को साथ स्पॉट नहीं किया गया, ये महज दावे हैं कि फेमस एक्ट्रेस हॉन और इमरान के बीच लंबे समय तक संपर्क रहा.

पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री से अफेयर?

इमरान खान और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच अफेयर की खबरें भी तेज रहीं. इमरान और बेनजीर दोनों ने ही ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की. इसी दौर में दोनों के बीच अफेयर रहा. दोनों के साथ दिखने के बाद उनके अफेयर की अफवाहें उड़ीं. इसपर दोनों ने चुप्पी तोड़ी और इन अफवाहों को खारिज कर दिया. इनके अलावा भी इमरान के अफेयर कई जगह सुनने को मिले हैं.