पाकिस्तान की हार का कसूरवार कौन? लपेटे में आए इमरान खान, इस गलती से बन गए विलेन

ICC Champions Trophy 2025: पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से हार गई. उसे 1996 के बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली, लेकिन मोहम्मद रिजवान की टीम ने शर्मनाक प्रदर्शन करके फैंस का दिल तोड़ दिया. मेजबानों को पहले मैच में न्यूजीलैंड तो दूसरे मैच में भारत ने हराया. अब उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा. हालांकि, यह अब सिर्फ एक औपचारिक मैच रह गया है. टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान की चौतरफा आलोचना हो रही है. हार के कसूरवार ढूंढे जा रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चेयरमैन से लेकर टीम मैनेजमेंट और कप्तान तक सवालों के घेरे में हैं.

इमरान पर फोड़ा ठीकरा

इसी बीच, पीसीबी के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने इमरान खान को इसका कसूरवार बताया है. उन्होंने नाम लिए बिना पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को विलेन बताया है. नजम सेठी ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया है. ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सेठी ने कहा कि देश का राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन पर नाराज होना उचित है. चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान लगातार दो हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.

नजम सेठी ने क्या लिखा?

नजम सेठी ने लिखा, ''क्रिकेट बिरादरी का कहना है कि पाकिस्तान का स्तर बहुत नीचे गिर गया है. एक क्रिकेट टीम जो कभी टी20 (2018) और टेस्ट (2016) और वनडे (1990 और 1996) में नंबर एक थी, जिसने 1992 में विश्व कप और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आज उसकी तुलना जिंबाब्वे से कैसे की जा रही है?'' सेठी के अनुसार टीम का पतन 2019 में शुरू हुआ जब एक नए प्रधानमंत्री/संरक्षक (उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री थे और वह एहसान मनी को पीसीबी अध्यक्ष के रूप में लाए थे) के तहत एक नए प्रबंधन ने घरेलू क्रिकेट ढांचे को बदल दिया.

The nation is justifiably angry. The cricket fraternity says Pakistan has hit rock bottom. How come a cricket team that was once #1 in T20s (2018) and Tests (2016) and ODIs (1990 and 1996), which won the WC in 1992 and CT in 2017, is today equated with Zimbabwe?

The downfall…

— Najam Sethi (@najamsethi) February 25, 2025