जेल में इमरान खान... पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अरबपति से रचा ली शादी, सालभर से चल रही थी डेटिंग

जेमिमा और कैमरन ओ’रेली एक साल से ज्यादा समय से डेटिंग कर रहे थे. दोनों की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई. दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में रुचि रखते हैं. कैमरन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में काम करते थे, जहां दोनों की दोस्ती शुरू हुई और बाद में प्यार में बदल गई. परिवार के सदस्यों ने इस खुशखबरी की पुष्टि की. जेमिमा के भाई बेन गोल्डस्मिथ की पत्नी जेमिमा जोन्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, "जेमिमा और कैमरन की शादी का जश्न मनाते हुए, कितना खुशी भरा दिन.”