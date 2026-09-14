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जेल में इमरान खान... पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अरबपति से रचा ली शादी, सालभर से चल रही थी डेटिंग

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हालत गंभीर है. इस बीच उनकी पत्नी जेमिमा की शादी की खबर से माहौल गर्म हो गया है, जिन्होंने शादी के 9 साल बाद जेमिमा से तलाक लिया था.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 14, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:43 PM IST
जेल में इमरान खान... पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अरबपति से रचा ली शादी, सालभर से चल रही थी डेटिंग
Image Credit: Imran

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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