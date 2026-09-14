जेल में इमरान खान... पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अरबपति से रचा ली शादी, सालभर से चल रही थी डेटिंग

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट के दिग्गज इमरान खान जेल में चिंताजनक स्थिति में हैं. वहीं, बाहर उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अपनी पर्सनल लाइफ में नई पारी खेल दी है. खबर है कि उन्होंने 52 साल की उम्र में अरबपति फाइनैंसर कैमरन ओ'रेली से शादी रचा ली है. जेमिमा प्रसिद्ध स्क्रीनराइटर और डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने यह शादी बेहद निजी और चुपके से की है. उनके पूर्व पति इमरान खान अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी सेहत को लेकर परिवार चिंतित है.
जेमिमा और कैमरन ओ’रेली एक साल से ज्यादा समय से डेटिंग कर रहे थे. दोनों की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई. दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में रुचि रखते हैं. कैमरन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में काम करते थे, जहां दोनों की दोस्ती शुरू हुई और बाद में प्यार में बदल गई. परिवार के सदस्यों ने इस खुशखबरी की पुष्टि की. जेमिमा के भाई बेन गोल्डस्मिथ की पत्नी जेमिमा जोन्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, "जेमिमा और कैमरन की शादी का जश्न मनाते हुए, कितना खुशी भरा दिन.”
कैमरन ओ’रेली 62 वर्ष के हैं. वे आयरिश-ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं. उनके पिता स्वर्गीय सर एंथनी ओ’रेली मीडिया मैग्नेट और अंतरराष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी थे. कैमरन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया, फिर पिता की कंपनी इंडिपेंडेंट न्यूज एंड मीडिया में एक दशक बिताया. 2003 में उन्होंने प्राइवेट इक्विटी फंड बायर्ड कैपिटल लॉन्च किया. बाद में लैंडिस+गियर नामक कंपनी को 2011 में तोशिबा को 2.3 अरब डॉलर में बेचा. वे स्विट्जरलैंड के जुग में रहते हैं और उनके चार बच्चे हैं.
रेली पहले इल्से ओ’रेली से शादीशुदा थे, लेकिन 2022 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. जेमिमा 1974 में लंदन में पैदा हुईं. उनके पिता स्वर्गीय सर जेम्स गोल्डस्मिथ अरबपति थे और मां लेडी अन्नाबेल गोल्डस्मिथ थीं, जिनका अक्टूबर 2025 में निधन हो गया. जेमिमा ने 1995 में इमरान खान से शादी की थी, जो 2004 में तलाक में खत्म हुई. दोनों के दो बेटे हैं. जेमिमा प्रिंसेस डायना की करीबी दोस्त भी रहीं और उन्होंने कई पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं.
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पाकिस्तान की अदियाला जेल में इमरान खान खान की हालत गंभीर है. वह 73 वर्ष की उम्र में अगस्त 2023 बंद हैं. परिवार और वकील ने उनकी आंखों की रोशनी कम होने और सेहत बिगड़ने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें अस्पताल से जल्दी वापस जेल भेज दिया गया. कई पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने भी उनके इलाज की अपील की है.