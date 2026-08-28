'उन्हें सम्मान मिलना चाहिए...', ग्रेग चैपल की अपील के समर्थन में उतरे पैट कमिंस, पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव

Pat Cummins Imran Khan Support: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की सेहत और जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. अब उनके समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी आगे आए हैं. कमिंस ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल की उस मांग का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान को उचित चिकित्सा देखभाल और उनके परिवार से मिलने की अनुमति देने की अपील की थी. 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं, जबकि हाल के महीनों में उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर चिंताएं काफी गहरी हो गई हैं. सुनील गावस्कर और कपिल देव सहित दुनिया के कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों के एक समूह ने उनके स्वास्थ्य की स्वतंत्र जांच की मांग की है.
पैट कमिंस ने इस अपील में अपनी आवाज मिलाते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए. कमिंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "मैं यहां ग्रेग चैपल और अन्य पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों का समर्थन कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि कोर्ट द्वारा आदेशित मेडिकल जांच की प्रक्रिया को पूरा होने दिया जाएगा और परिवार की मुलाकातें जारी रहेंगी. मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान खान के साथ वैसी ही गरिमा का व्यवहार किया जाएगा, जिसके हर इंसान हकदार है.''
ग्रेग चैपल ने इमरान खान की कथित स्थिति और लंबे समय तक अकेले रहने (आइसोलेशन) के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर को लेकर गंभीर चिंता जताई है. 'द ग्रेड क्रिकेटर' पॉडकास्ट पर बात करते हुए चैपल ने कहा कि उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक अकेले रहने का सामना कैसे कर सकता है.
Adding my support here to GC and the other former international captains. I hope the court ordered medical assessment be allowed to run its course, and that family visits continue. I hope Imran Khan is treated with the dignity anyone deserves https://t.co/L1L512wXao
— Pat Cummins (@patcummins30) August 28, 2026
चैपल ने इमरान के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, "वह तीन साल से अकेले कैद (आइसोलेशन) में हैं. मुझे नहीं पता कि कोई इस स्थिति का सामना कैसे करता है. इमरान शारीरिक और मानसिक रूप से उतने ही मजबूत हैं, जितने मजबूत किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ मैंने क्रिकेट खेला है. मुझे नहीं पता कि कोई तीन साल तक पूरी तरह अकेले रहने का सामना कैसे कर सकता है.''
ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व कप्तान ने इमरान खान के जेल के हालातों पर भी सवाल उठाए. उनका मानना है कि इमरान खान को पढ़ने के लिए किताबें भी बहुत कम मिल रही हैं और उन्हें अपना ज्यादातर समय अंधेरे में बिताना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दी जा रही हैं. उन्हें बस वहां बैठना पड़ता है और खुद पर काबू रखना होता है. वह अधिकांश समय अंधेरे में रहते हैं. यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. जैसे-जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपकी शारीरिक सेहत भी खराब होने लगेगी."
यह मामला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान भी गरमा गया. मैच के पहले दिन स्काई स्पोर्ट्स ने इमरान खान के बेटों, कासिम और सुलेमान, का एक इंटरव्यू प्रसारित किया. दोनों भाइयों ने अपने पिता की खराब सेहत के बारे में बात की और आरोप लगाया कि जेल में रहने के दौरान उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस इंटरव्यू के प्रसारण को लेकर स्काई स्पोर्ट्स से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पीसीबी ने धमकी दी थी कि अगर इंटरव्यू प्रसारित किया गया तो पाकिस्तानी खिलाड़ी लंच के बाद मैदान पर वापस नहीं लौटेंगे. हालांकि, आखिरकार पाकिस्तान ने खेल फिर से शुरू किया और टेस्ट मैच के बहिष्कार की नौबत टल गई.