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'उन्हें सम्मान मिलना चाहिए...', ग्रेग चैपल की अपील के समर्थन में उतरे पैट कमिंस, पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव

Pat Cummins Imran Khan Support: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर दुनिया के दिग्गज क्रिकेटरों ने चिंता जताई है. पैट कमिंस और ग्रेग चैपल सहित कई कप्तानों ने उनके मानवीय अधिकारों और उचित इलाज की मांग की है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 28, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:39 PM IST
'उन्हें सम्मान मिलना चाहिए...', ग्रेग चैपल की अपील के समर्थन में उतरे पैट कमिंस, पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव
Image Credit: इमरान खान और पैट कमिंस. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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