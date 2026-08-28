'उन्हें सम्मान मिलना चाहिए...', ग्रेग चैपल की अपील के समर्थन में उतरे पैट कमिंस, पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव

यह मामला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान भी गरमा गया. मैच के पहले दिन स्काई स्पोर्ट्स ने इमरान खान के बेटों, कासिम और सुलेमान, का एक इंटरव्यू प्रसारित किया. दोनों भाइयों ने अपने पिता की खराब सेहत के बारे में बात की और आरोप लगाया कि जेल में रहने के दौरान उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस इंटरव्यू के प्रसारण को लेकर स्काई स्पोर्ट्स से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पीसीबी ने धमकी दी थी कि अगर इंटरव्यू प्रसारित किया गया तो पाकिस्तानी खिलाड़ी लंच के बाद मैदान पर वापस नहीं लौटेंगे. हालांकि, आखिरकार पाकिस्तान ने खेल फिर से शुरू किया और टेस्ट मैच के बहिष्कार की नौबत टल गई.