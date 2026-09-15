इमरान खान जेल में ही मर जाएंगे: एक साथ 7 पूर्व कप्तानों ने लगाई गुहार, इंटरनेशनल सपोर्ट से झुकेगा पाकिस्तान?

पाकिस्तान को 1992 में वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान पिछले 3 सालों से जेल में कैद हैं. उनकी सेहत को लेकर चिंताएं अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार तक पहुंच गई हैं और ऑस्ट्रेलिया के 7 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने विदेश मंत्री पेनी वोंग से दखल देने की अपील की है. ग्रेग चैपल, इयान चैपल, एलन बॉर्डर, किम ह्यूजेस, मार्क टेलर, स्टीव वॉ और बेलिंडा क्लार्क ने वोंग को पत्र लिखकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान के साथ हिरासत में किए जा रहे व्यवहार के बारे में चिंताजनक खबरों का जिक्र किया है.
इमरान खान 2023 से जेल में हैं और रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत, खासकर उनकी आंखों की रोशनी और इलाज की सुविधा को लेकर उनके परिवार और उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले पुराने साथियों के बीच चिंता बढ़ रही है.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व 7 कप्तानों ने जोर देकर कहा कि उनकी अपील राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय आधार पर थी. उन्होंने 2022 में इस्लामाबाद में ग्रेग चैपल और इमरान खान की आखिरी मुलाकात को याद किया, जब पाकिस्तान के पूर्व नेता प्रधानमंत्री थे और चैपल के अनुसार, वे पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त लग रहे थे.
अपील में कहा गया, ''ग्रेग चैपल ने इमरान खान को आखिरी बार 2022 में इस्लामाबाद में देखा था, जब वे प्रधानमंत्री थे और उनके मुताबिक, वे पूरी तरह स्वस्थ और फिट थे. उनकी उस छवि और अब उनकी हिरासत को लेकर आ रही खबरों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल है और इसीलिए हम आज आपको लिख रहे हैं. राजनयिकों या राजनीतिक हस्तियों के तौर पर नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों के तौर पर, जिन्हें लगा कि हमें इस बारे में अपनी बात रखनी चाहिए.''
इस चिट्ठी में इमरान खान की क्रिकेट से जुड़ी उपलब्धियों और उनके मानवीय कामों का भी जिक्र किया गया. 7 पूर्व कप्तानों ने लिखा, '' इमरान खान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने अपना एकमात्र वर्ल्ड कप खिताब जीता था. उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर भी अपने देश की अगुवाई की. ऑस्ट्रेलियाई लोग उन्हें बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं. एक ऐसे क्रिकेटर के तौर पर जिनकी काबिलियत और लीडरशिप ने इस खेल पर गहरी छाप छोड़ी और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिन्होंने कैंसर अस्पताल बनवाकर पाकिस्तानियों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की.''
जब पूछा गया कि ग्रुप ने अपनी अपील क्यों दोहराई है, तो चैपल ने साफ-साफ जवाब दिया, "हमें चिंता है कि जेल में उनकी मौत हो जाएगी.''
कप्तानों ने कहा कि इमरान खान के परिवार और दूसरे स्रोतों से मिली जानकारी से मेडिकल देखभाल, परिवार से मिलने और कानूनी संपर्क को लेकर चिंताएं जाहिर होती हैं. उन्होंने जान-बूझकर इन चिंताओं को खान के कानूनी और राजनीतिक मामलों से अलग रखा.
यह कदम इमरान खान की भलाई के लिए चलाए जा रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अभियान के तहत उठाया गया है. हाल ही में, 20 से अधिक पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अपील की है कि इमरान खान की स्वतंत्र मेडिकल जांच और सही इलाज की व्यवस्था की जाए.
ऑस्ट्रेलिया के 7 पूर्व कप्तानों ने अपनी सरकार से कहा कि वह इस मामले को सीधे पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने उठाए. उनके मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब इंटरनेशनल कप्तानों ने यह चिंता जताई है. पिछले छह महीनों में दो अलग-अलग मौकों पर यह बात सबके सामने आई है, और तब से आई रिपोर्टों जिनकी पुष्टि अब उनके परिवार ने भी की है, उससे पता चलता है कि हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है.
उन्होंने आगे कहा कि ग्रेग चैपल ने इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए वोंग से मुलाकात की मांग की थी. यह अपील ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की स्थिति को मुख्य रूप से मानवीय व्यवहार और चिकित्सा देखभाल के मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने भी सार्वजनिक रूप से खान के लिए अदालत के आदेशानुसार चिकित्सा जांच और परिवार से लगातार मुलाकात की सुविधा दिए जाने की मांग का समर्थन किया है.