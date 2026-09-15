इमरान खान जेल में ही मर जाएंगे: एक साथ 7 पूर्व कप्तानों ने लगाई गुहार, इंटरनेशनल सपोर्ट से झुकेगा पाकिस्तान?

इस चिट्ठी में इमरान खान की क्रिकेट से जुड़ी उपलब्धियों और उनके मानवीय कामों का भी जिक्र किया गया. 7 पूर्व कप्तानों ने लिखा, '' इमरान खान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने अपना एकमात्र वर्ल्ड कप खिताब जीता था. उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर भी अपने देश की अगुवाई की. ऑस्ट्रेलियाई लोग उन्हें बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं. एक ऐसे क्रिकेटर के तौर पर जिनकी काबिलियत और लीडरशिप ने इस खेल पर गहरी छाप छोड़ी और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिन्होंने कैंसर अस्पताल बनवाकर पाकिस्तानियों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की.''