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इमरान खान जेल में ही मर जाएंगे: एक साथ 7 पूर्व कप्तानों ने लगाई गुहार, इंटरनेशनल सपोर्ट से झुकेगा पाकिस्तान?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान 2023 से जेल में हैं और रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. ऑस्ट्रेलिया के 7 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने विदेश मंत्री पेनी वोंग से दखल देने की अपील की है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 15, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:53 PM IST
इमरान खान जेल में ही मर जाएंगे: एक साथ 7 पूर्व कप्तानों ने लगाई गुहार, इंटरनेशनल सपोर्ट से झुकेगा पाकिस्तान?
Image Credit: इमरान खान जेल में ही मर जाएंगे: इंटरनेशनल सपोर्ट से झुकेगा पाकिस्तान?

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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