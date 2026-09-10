47 की उम्र में इमरान ताहिर का धमाका: CPL के मैच में झटके 5 विकेट, बनाया T20 क्रिकेट का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड

Imran Tahir T20 World Record: 47 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने एक बार फिर T20 दुनिया को याद दिलाया है कि उम्र का उनकी विकेट लेने की भूख पर कोई असर नहीं पड़ा है. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए खेलते हुए ताहिर ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ सनसनीखेज गेंदबाजी की. इसके साथ ही वे पुरुष T20 क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं.
इमरान ताहिर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 17 रन देकर 5 विकेट (5/17) झटके, जिससे सेंट लूसिया किंग्स की पूरी टीम 119 रनों पर ही ढेर हो गई. पावरप्ले के दौरान कामिल पूरन ने तूफानी बल्लेबाजी कर सेंट लूसिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था. इसके बाद ताहिर और मेहदी हसन मिराज ने एक साथ फिरकी का जाल बुना और विपक्षी टीम की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.
अनुभवी लेग-स्पिनर ताहिर ने अपने शुरुआती दो ओवरों में ही कामिल पूरन और कप्तान रोस्टन चेज को आउट करके विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी. इसके बाद स्पेल के अंत में वापसी करते हुए उन्होंने निचले क्रम को समेटा. ताहिर ने मैककेनी क्लार्क और मैथ्यू फोर्ड को एक ही ओवर में बोल्ड किया, जबकि जोशुआ विशप एलबीडब्ल्यू होकर उनका पांचवां शिकार बने. इसके बाद ताहिर ने सेंट लूसिया की पारी का अंतिम कैच लपककर इस यादगार रात का शानदार अंत किया.
इससे पहले यह विश्व रिकॉर्ड कुक आइलैंड्स के स्पिनर तोमाकानुते रितावा के नाम था, जिन्होंने 2022 में 46 साल और 299 दिन की उम्र में फिजी के खिलाफ 5/19 का स्पेल फेंका था. ताहिर ने पिछले साल एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ 46 साल 148 दिन की उम्र में 5/21 लेकर दूसरा स्थान हासिल किया था. अब 47 साल और 167 दिन की उम्र में उन्होंने इस कीर्तिमान को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है.
यह इमरान ताहिर के T20 करियर का छठा 'फाइव-विकेट हॉल' है और 40 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उनका चौथा. पुरुष T20 इतिहास में सबसे उम्रदराज 5 विकेट लेने वाले शीर्ष-5 प्रदर्शनों में ताहिर का नाम अकेले तीन स्थानों पर दर्ज है, जो खेल के प्रति उनके अद्भुत समर्पण और फिटनेस को दर्शाता है.
इमरान ताहिर- 47 वर्ष, 167 दिन- 5/17 बनाम सेंट लूसिया किंग्स (2026)
तोमाकानुते रितावा- 46 वर्ष, 299 दिन- 5/19 बनाम फिजी (2022)
इमरान ताहिर- 46 वर्ष, 148 दिन- 5/21 बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स (2025)
इमरान ताहिर- 44 वर्ष, 323 दिन- 5/26 बनाम खुलना टाइगर्स (2024)
प्रकाश मिश्रा- 44 वर्ष, 165 दिन- 5/16 बनाम क्रोएशिया (2023)
यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड उस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहा जिसे गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 4 विकेट से अपने नाम किया. सेंट लूसिया को 119 रनों पर रोकने के बाद, गुयाना ने 18.3 ओवरों में 6 विकेट खोकर 122 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. अंत में क्वेंटिन सैम्पसन की 11 गेंदों में 37 रनों की नाबाद आतिशी पारी ने गुयाना की जीत पर मुहर लगाई और टीम को CPL पॉइंट्स टेबल में फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया.