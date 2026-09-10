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47 की उम्र में इमरान ताहिर का धमाका: CPL के मैच में झटके 5 विकेट, बनाया T20 क्रिकेट का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड

Imran Tahir T20 World Record: इमरान ताहिर ने 47 साल की उम्र में CPL 2026 में इतिहास रच दिया. ताहिर ने 5/17 का शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे उम्रदराज गेंदबाज द्वारा 5 विकेट लेने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 10, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:48 PM IST
47 की उम्र में इमरान ताहिर का धमाका: CPL के मैच में झटके 5 विकेट, बनाया T20 क्रिकेट का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड
Image Credit: इमरान ताहिर.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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