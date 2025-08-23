जज्बा हो तो ऐसा… 46 साल के क्रिकेटर का सबसे बड़ा अजूबा, क्रिकेट के मैदान पर बन गया इतिहास
जज्बा हो तो ऐसा… 46 साल के क्रिकेटर का सबसे बड़ा अजूबा, क्रिकेट के मैदान पर बन गया इतिहास

Imran Tahir 5 Wickets Haul: दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर इमरान ताहिर ने इतिहास रच दिया है. इमरान ताहिर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 सीजन में शुक्रवार को एक मैच में 5 विकेट लेकर अपना नाम रिकॉर्ड-बुक में दर्ज करवा लिया है. 46 साल और 148 दिन की उम्र में इमरान ताहिर ने शुक्रवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) मैच में खेलते हुए एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स टीम के बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 23, 2025, 01:43 PM IST
Imran Tahir: दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर इमरान ताहिर ने इतिहास रच दिया है. इमरान ताहिर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 सीजन में शुक्रवार को एक मैच में 5 विकेट लेकर अपना नाम रिकॉर्ड-बुक में दर्ज करवा लिया है. 46 साल और 148 दिन की उम्र में इमरान ताहिर ने शुक्रवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) मैच में खेलते हुए एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स टीम के बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी.

46 साल के क्रिकेटर का सबसे बड़ा अजूबा

गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान और लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने 46 साल और 148 दिन की उम्र में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ CPL मैच के दौरान 4 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट झटके. इमरान ताहिर ने इसी के साथ ही ओवरऑल टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. इमरान ताहिर टी20 क्रिकेट में पांच विकेट हॉल लेने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं.

क्रिकेट के मैदान पर बन गया इतिहास

इमरान ताहिर से आगे केवल दक्षिणी प्रशांत महासागर के आइलैंड कुक द्वीपसमूह के एक क्रिकेटर तोमाकानुटे रितावा का नाम आता है. तोमाकानुटे रितावा ने साल 2022 में फिजी के खिलाफ मैच में 19 रन देकर 5 विकेट झटके थे. इस दौरान तोमाकानुटे रितावा की उम्र 46 साल और 299 दिन रिकॉर्ड की गई थी. इमरान ताहिर इतिहास रचते हुए इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इमरान ताहिर टी20 क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान भी बन गए. इमरान ताहिर ने अफ्रीकी देश मलावी के कप्तान मोअज्जम अली बेग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिन्होंने सितंबर 2004 में कैमरून के खिलाफ मैच में चालीस की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.

एक टी20 पारी में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज

1. टोमाकानुटे रितावा (कुक द्वीपसमूह) - 46 साल, 299 दिन

2. इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका) - 46 साल, 148 दिन

3. इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका) - 44 साल, 323 दिन

4. प्रकाश मिश्रा (बुल्गारिया) - 44 साल, 165 दिन

5. इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका) - 42 साल, 135 दिन

