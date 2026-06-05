149 सालों के टेस्ट इतिहास में सिर्फ ये 3 खिलाड़ी जड़ सके 100 छक्के, सचिन-रूट-पोंटिंग में से कोई नहीं

Most Sixes in Test Cricket: 149 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दुनिया के सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने 100 या इससे अधिक छक्के उड़ाए हैं. यही नहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक किसी भारतीय बल्लेबाज ने छक्कों का शतक नहीं ठोका है. भारत के लिए टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स मारने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम दर्ज है. स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने अभी तक 94 छक्के जड़े हैं, लेकिन सिक्स की सेंचुरी लगाने से वो अभी 6 शॉट्स दूर हैं.
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Most Sixes in Test Cricket: अभी हाल ही में आईपीएल 2026 का समापन हुआ है. 28 मार्च से लेकर 31 मई तक खेले गए टूर्नामेंट में छक्कों की बारिश हुई. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अकेले 72 छक्के जड़ दिए. कुल मिलाकर इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में 1,426 छक्के लगे. दिलचस्प है ना कि 60 दिन के क्रिकेट में इतने सिक्स मारे गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 149 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दुनिया के सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने 100 या इससे अधिक छक्के उड़ाए हैं. यही नहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक किसी भारतीय बल्लेबाज ने छक्कों का शतक नहीं ठोका है. भारत के लिए टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स मारने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम दर्ज है. स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने अभी तक 94 छक्के जड़े हैं, लेकिन सिक्स की सेंचुरी लगाने से वो अभी 6 शॉट्स दूर हैं.
1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट खेला गया था. जून, 2026 तक दुनिया के सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में 100 छक्के जड़े हैं. इस लिस्ट में इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स टॉप पर हैं, जिन्होंने अभी तक 136 सिक्स जड़े हैं. इस मामले में न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज और वर्तमान में इंग्लैंड के हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम दूसरे नंबर पर हैं. पूर्व कीवी बल्लेबाज ने टेस्ट में 176 पारियों में 107 छक्के उड़ाए थे. तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं, जिन्होंने टेस्ट की 137 पारियों में 100 छक्के जड़े हैं.
पूर्व कंगारू दिग्गज विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे. उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 17 नवंबर, 2007 को होबार्ट में श्रीलंका के खिलाफ हासिल की. दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की गेंद को डीप मिड-विकेट बाउंड्री के पार पहुंचाकर उन्होंने अपना 100वां टेस्ट छक्का लगाया.
भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के पास इस दुर्लभ लिस्ट में जगह बनाने का सुनहरा मौका है. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने 86 पारियों में 94 छक्के जड़े हैं. वो जल्द 100 छक्के के मिल के पत्थर को छू सकते हैं. ऐसा करने वाले वो भारत के पहले और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे. पंत ने हाल ही में पूर्व भारतीय विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने टेस्ट में 180 पारियों में 91 छक्के जड़े थे.
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