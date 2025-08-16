180 रन... बाल-बाल बचा विराट कोहली का रिकॉर्ड, 3 मैच में 22 साल का बल्लेबाज छीन लेता ये ताज
क्रिकेट

180 रन... बाल-बाल बचा विराट कोहली का रिकॉर्ड, 3 मैच में 22 साल का बल्लेबाज छीन लेता ये ताज

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम की. आखिरी मैच में कंगारू टीम ने 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चे 22 साल उस अफ्रीकी बल्लेबाज के हैं जिससे विराट कोहली का रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:07 PM IST
AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम की. आखिरी मैच में कंगारू टीम ने 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चे 22 साल के अफ्रीकी बल्लेबाज के हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया को घर में पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. यही वो बल्लेबाज है जिसने विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया था. हालांकि, कोहली का रिकॉर्ड महज 19 रन से बाल-बाल बच गया है. 

अफ्रीका को नहीं मिली जीत

साउथ अफ्रीका के इस 22 साल के खिलाड़ी ने अपनी टीम को सीरीज जिताने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. दूसरे छोर से किसी बल्लेबाज का साथ मिला होता तो सीरीज का रिजल्ट कुछ और ही होता. हम बात कर रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस की जिन्होंने इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा दिए. उन्होंने इस सीरीज में 180 रन ठोके जिसमें दूसरे टी20 में 125 रन की नाबाद पारी भी शामिल थी. 

आखिरी टी20 में ठोकी फिफ्टी

ब्रेविस ने आखिरी टी20 मुकाबले में भी धमाकेदार फिफ्टी ठोकी. उन्होंने महज 26 गेंद में 53 रन की पारी खेली जिसमें 6 छक्के जबकि 1 चौका शामिल था. लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी बल्लेबाज का ठीक-ठाक साथ नहीं मिला. दूसरी तरफ मैक्सवेल और मिचेल मार्श ने अपनी विस्फोटक फिफ्टी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले जीत दर्क कर सीरीज अपने नाम की. 

ये भी पढे़ं.. IPL में 19 डक के 'दागी' का हाहाकार... कभी एक पैर पर ठोका दोहरा शतक, आज बना अफ्रीका के लिए घातक

बाल-बाल बचा विराट का रिकॉर्ड

ब्रेविस ने अपनी पारियों से कई रिकॉर्ड बनाए. लेकिन एक विराट कोहली का रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया. विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने 3 पारियों में 199 रन ठोके थे, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस 180 रन पर रुके. हालांकि, ये सीरीज ब्रेविस के लिए यादगार साबित हुई. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

Virat Kohli

;