संजू सैमसन रचने वाले हैं इतिहास! गुजरात के खिलाफ आज करेंगे वो काम, जो 13 साल के करियर में सिर्फ एक बार हुआ

IPL 2026 Sanju Samson: चेन्नई सुपरकिंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं. आईपीएल 2026 में सैमसन की इस खास उपलब्धि और सीएसके के प्लेऑफ समीकरण के बारे में पूरी जानकारी हम आपको यहां दे रहे हैं.
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IPL 2026 Sanju Samson: चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज संजू सैमसन आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले में अपने आईपीएल करियर की एक विशेष उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़े हैं. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को आईपीएल इतिहास में केवल अपना दूसरा 500-प्लस रन वाला सीजन पूरा करने के लिए सिर्फ 23 रनों की दरकार है. आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ सैमसन का पहला सीजन अब तक बेहद शानदार रहा है. वह इसस सीजन में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के साथ दो अलग-अलग कार्यकालों (2013-2015 और 2018-2025) में एक दशक से अधिक समय बिताया है. इस स्टाइलिश खिलाड़ी को सीजन की शुरुआत से पहले रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड के जरिए चेन्नई की टीम में शामिल किया गया था.
भारत के विजयी 2026 टी20 वर्ल्ड कप अभियान में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने जाने के बाद सैमसन ने अपनी उस फॉर्म को आईपीएल में भी बखूबी जारी रखा है और वह इस सीजन में सीएसके के सबसे सफल बल्लेबाज बनकर उभरे हैं. अब तक खेले गए 13 मैचों में सैमसन ने 47.70 की औसत और 166.20 के स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए हैं. उनके इस प्रदर्शन में दो शतक और एक अर्धशतक भी शामिल है.
यदि वह आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ 500 रनों का आंकड़ा छू लेते हैं, तो यह उनके पूरे आईपीएल करियर में केवल दूसरी बार होगा जब उन्होंने एक ही सीजन में यह मील का पत्थर पार किया हो. इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आईपीएल 2024 में आया था, जब उन्होंने 15 पारियों में पांच अर्धशतकों की मदद से 531 रन बनाए थे.
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सैमसन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2013 में राजस्थान रॉयल्स के साथ की थी, जिसके बाद वह कुछ समय के लिए दिल्ली कैपिटल्स का भी हिस्सा रहे. बाद में वह फिर से राजस्थान लौटे और वहां के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक बने. आईपीएल 2026 में वह सीएसके से जुड़े, जो उनकी तीसरी आईपीएल फ्रेंचाइजी है.
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दूसरी ओर, चेन्नई की प्लेऑफ की उम्मीदें अब काफी कम बची हैं. चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली पांच विकेट की हार के बाद पांच बार की चैंपियन टीम 13 मैचों में 12 अंकों और -0.016 के नेट रनरेट के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर आ गई है. आरसीबी, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं. अब सीएसके अंतिम क्वालीफिकेशन स्पॉट के लिए अन्य चार टीमों के साथ संघर्ष कर रही है.