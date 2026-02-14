Advertisement
trendingNow13108894
Hindi Newsक्रिकेटटेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का, दुनिया के इस इकलौते बल्लेबाज ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का, दुनिया के इस इकलौते बल्लेबाज ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का एक इकलौता बल्लेबाज ऐसा है, जो किसी टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का कमाल कर चुका है. इस बल्लेबाज के अलावा अभी तक दुनिया में कोई भी क्रिकेटर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है. पहली ही गेंद पर छक्के के साथ मैच की शुरुआत करना एक बहुत ही हैरतअंगेज उपलब्धि है, जो उस बल्लेबाज के टैलेंट, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को दिखाता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 14, 2026, 06:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का, दुनिया के इस इकलौते बल्लेबाज ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का एक इकलौता बल्लेबाज ऐसा है, जो किसी टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का कमाल कर चुका है. इस बल्लेबाज के अलावा अभी तक दुनिया में कोई भी क्रिकेटर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है. पहली ही गेंद पर छक्के के साथ मैच की शुरुआत करना एक बहुत ही हैरतअंगेज उपलब्धि है, जो उस बल्लेबाज के टैलेंट, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को दिखाता है. टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा बल्लेबाज हैं, जिसने यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया है.

टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने 13 नवंबर 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में यह ऐतिहासिक कारनामा किया था. क्रिस गेल ने इस टेस्ट मैच की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए भेज दिया था. बांग्लादेश की ओर से सोहाग गाजी ने यह ओवर फेंका था, जो अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे. सोहाग गाजी को अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी. फिर क्या था... क्रिस गेल ने सोहाग गाजी द्वारा मैच में फेंके गए सबसे पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

एक ओवर में 18 रन बटोरे

क्रिस गेल ने न सिर्फ पहली गेंद पर छक्का लगाया, बल्कि उसी ओवर में एक और छक्के व अन्य शॉट्स के दम पर कुल 18 रन बटोरे. हालांकि, बाद में सोहाग गाजी ने ही उन्हें 24 रन पर आउट कर दिया था. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल पांचवें स्थान पर हैं. क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 98 छक्के लगाए हैं. क्रिस गेल से आगे टिम साउदी (98), एडम गिलक्रिस्ट (100), ब्रेंडन मैक्कुलम (107) और बेन स्टोक्स (136) हैं.

टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक भी लगाए

वेस्टइंडीज के दिग्गज ओपनर क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक भी लगाए हैं. क्रिस गेल ने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ तिहरे शतक लगाए हैं. क्रिस गेल ने 103 टेस्ट मैचों में 42.18 की औसत से 7214 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 333 रन है. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा