टॉस से ठीक पहले श्रेयस अय्यर ने क्यों छोड़ी कप्तानी? केएल राहुल-मोहम्मद सिराज की प्लेइंग-11 में एंट्री
Australia A tour of India: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरे मुकाबले से पहले बड़ा ड्रामा देखने को मिला. लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच से कुछ मिनट पहले इंडिया ए के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 23, 2025, 12:27 PM IST
Australia A tour of India: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरे मुकाबले से पहले बड़ा ड्रामा देखने को मिला. लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच से कुछ मिनट पहले इंडिया ए के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया. उन्होंने अचानक कप्तानी छोड़ दी और मैच से हट गए. उनके स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को कप्तान बनाया गया. अनुभवी ओपनर केएल राहुल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की टीम इंडिया में वापसी हुई है.

क्यों बाहर हुए श्रेयस अय्यर?

30 वर्षीय अय्यर के मैच से हटने का सही कारण अभी पता नहीं चला है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच से हटने का फैसला करने के तुरंत बाद वह मुंबई लौट आए. 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. कुछ दिनों में टीम का ऐलान होना है और अय्यर की संभावनाओं को अब झटका लग सकता है.

टीम इंडिया में हो पाएगा सेलेक्शन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बावजूद श्रेयस अय्यर चयनकर्ताओं की योजना में बने हुए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सूत्र ने बताया, ''हां, श्रेयस ब्रेक ले रहे हैं और मुंबई लौट आए हैं. उन्होंने चयनकर्ताओं को सूचित कर दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच में नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम चुनने के लिए चयनकर्ताओं की बैठक में वह मध्यक्रम में जगह बनाने की दौड़ में बने हुए हैं.''

ये भी पढ़ें: ​प्रेमानंद जी महाराज के शरण में क्यों गए विराट कोहली-अनुष्का शर्मा? इस कथावाचक ने किया बड़ा खुलासा

अय्यर का फॉर्म खराब

अय्यर ने इसी मैदान पर पिछले मैच में कप्तानी की थी और वह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. उन्होंने पहली पारी में सिर्फ 8 रन बनाए थे. दूसरी पारी में टीम इंडिया की बैटिंग नहीं आई थी. अय्यर इस सीजन में अभी तक बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं हैं. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में सेंट्रल जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वेस्ट जोन के लिए 25 और 12 रन की मामूली पारियां खेली थीं.

ये भी पढ़ें: कोच के बाद अब प्रेसिडेंट भी बने सौरव गांगुली, CAB में निर्विरोध जीत लिया चुनाव, भाई को किया रिप्लेस

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया ए : सैम कोनस्टास, कैंपबेल केलावे, नाथन मैकस्वीनी (कप्तान), ओलिवर पीक, कूपर कोनोली, जोश फिलिप (डब्ल्यू), जैक एडवर्ड्स, विल सदरलैंड, कोरी रोचिसिओली, टॉड मर्फी, हेनरी थॉर्नटन.

इंडिया ए : एन जगदीशन, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बदोनी, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, मानव सुथार.

