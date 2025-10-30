'6 बॉल डाल के दिखाओ, मजा आएगा', ऋषभ पंत ने किससे कही ये बात? स्टंप माइक की क्लिप हो गई वायरल

Rishabh Pant Stump mic video Gone Viral: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर लौट आए हैं. मैदान पर उतरते ही उन्होंने सुर्खियों बटोर ली हैं. भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच चल रहे मुकाबले के दौरान का एक स्टंप माइक क्लिप सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.
Rishabh Pant Stump mic video Gone Viral: इंग्लैंड दौरे पर चोटिल होने वाले ऋषभ पंत ने मैदान पर वापसी कर ली है. वो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए की कप्तानी कर रहे हैं. पहला अनऑफिशयली मुकाबला बेंगलुरु में चल रहा है. बतौर कप्तान मैदान पर उतरे पंत फुल एनर्जेटिक दिख रहे हैं. उनका वही पुराना चुलबुला अंदाज दिखा, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं. पंत ने अपनी टीम के गेंदबाजों को मजाकिया अंदाज में मोटिवेट किया. यह पूरी बातचीत स्टंप माइक में कैद हो गई और अब उसकी क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है.
दरअसल, बाएं हाथ के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने चुलबुले और निडर अंदाज के लिए जाने जाते हैं. यह अंदाज मैदान पर मजाकिया हरकतों, बातचीत और आक्रामक बल्लेबाजी में भी झलकता है. वह अक्सर स्टंप माइक पर मजाकिया टिप्पणियां करते हैं और साथी खिलाड़ियों के साथ हल्की-फुल्की बातचीत करते हैं, यही नजारा इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच हो रहे मुकाबले में दिखा.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप में ऋषभ पंत भारत A टीम की कप्तानी कर रहे हैं और वह अपने स्पिनर्स तनुष कोटियन और मानव सूथर को हंसी-मजाक के साथ मोटिवेट करते हुए सुनाई दिए. उन्होंने कोटियन से कहा 'ज्यादा फील्डर नहीं है ऑफ-साइड में. डालते रह, कोई नहीं. थोड़ा देर डंडे पर डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मारने दो. ठीक है, तंग मत हो, रिलैक्स होकर डाल. शाबाश, रिदम पकड़ने को देखो, एक-दो ओवर में आ जाएगा. परेशान मत हो.'
कुछ देर बाद उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुधार से कहा अरे भाई, यही है यही है. 6 बॉल डाल के दिखाओ, मज़ा आएगा.' उनका कहने का ये मतलब था कि एक ही टप्पे पर लगातार गेंदबाजी करो, बल्लेबाज गलती करेगा और विकेट मिलेगा. पंत की ये बातें सुनकर स्लिप में खड़े खिलाड़ी भी हंस पड़े.
ऋषभ पंत ने जून में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना पैर चोटिल कर लिया था. इसके बाद वह काफी समय तक BCCI के रिहैब में रहे. अब ये मैच उनके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि उन्हें रन बनाने और मैच का अनुभव लेने की जरूरत है. बेंगलुरु की यह पिच बल्लेबाजी के लिए आसान है और दूसरी तरफ सामने का गेंदबाजी अटैक बहुत अनुभवी भी नहीं है. ऐसे में पंत के लिए मौका अच्छा है. अगर उन्होंने यहां बढ़िया प्रदर्शन कर दिया तो फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी पक्की होगी.
खबर लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका ने पहले दिन दूससे सेशन में 2 विकेट खोकर 170 रन बना लिए हैं. Jordan Hermann 67 जबकि Zubayr Hamza ने 66 रन किए हैं. कप्तान Marques Ackerman 18 नाबाद हैं. भारत के लिए अब तक अंशुल कंबोज गुरनूर बरार ने 1-1 शिकार किया है.
