टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत तीन महीने बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. पंत इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच अनऑफिशियल टेस्ट मैचों में कप्तानी करते नजर आएंगे. ऐसे में लंबे समय बाद एक्शन में लौटने को तैयार पंत को देखने के लिए फैंस भी बेताब होंगे. आइए हम आपको बताते हैं कि फैंस इंडिया ए और साउथ अफ्रीका के बीच पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच को कब और कैसे देख पाएंगे.

Oct 30, 2025, 02:33 AM IST
कब, कहां और कैसे देख पाएंगे ऋषभ पंत का कमबैक मैच? ये रहीं IND A vs SA A पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

कमबैक करेंगे ऋषभ पंत

इंडिया-ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच पहले अनऑफिशियल टेस में पंत को फैंस एक्शन में देखने के लिए उत्साहित रहेंगे, जो इंग्लैंड सीरीज के बाद पहली बार क्रिकेट के मैदान पर लौटेंगे. पंत इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद चोटिल हो गए थे. 2025 एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान चौथे मैच की पहली पारी में पंत पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर के बावजूद भारत के लिए बल्लेबाजी करने उतरे थे. हालांकि, सीरीज डिसाइडर मैच से वह बाहर हो गए थे.

भारत-ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर) साई सुदर्शन, एन जगदीसन, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, आयुष बडोनी, अंशुल कंबोज, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, यश ठाकुर, मानव सुथार, आयुष म्हात्रे, सारांश जैन.

साउथ अफ्रीका-ए टीम: रुबिन हरमन (विकेटकीपर), मार्केस एकरमैन (कप्तान) जुबैर हमजा, जेसन स्मिथ, लेसेगो सेनोकवाने, काइल साइमंड्स, कोडी यूसुफ, त्शेपो मोरेकी, त्सेपो नदवांडवा, मिहलाली मपोंगवाना, रिवाल्डो मूनसामी, ओकुहले सेले, तियान वान वुरेन, जॉर्डन हरमन.

भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहला अनऑफिशियल टेस्ट कब होगा?
भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहला अनऑफिशियल टेस्ट 30 अक्टूबर (आज) से होगा.

भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहला अनऑफिशियल टेस्ट कहां खेला जाएगा?
भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहला अनऑफिशियल टेस्ट बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में खेला जाएगा.

भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहला अनऑफिशियल टेस्ट किस समय शुरू होगा?
भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहला अनऑफिशियल टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे शुरू होगा.

भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहला अनऑफिशियल टेस्ट भारत में कहां लाइव टेलीकास्ट होगा?
भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहला अनौपचारिक टेस्ट भारत में टेलीकास्ट नहीं होगा.

भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहले अनऑफिशियल टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कैसे देखी जा सकती है?
भारत-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए पहले अनऑफिशियल टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

