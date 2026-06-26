Sri Lanka A vs India A 1st Unofficial Test: श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया-ए टीम के बल्लेबाज मेजबान टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे हैं. गाले में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच की पहली पारी में पहले तो सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने कमाल किया. उन्होंने 132 रनों की उम्दा पारी खेली और उनके बाद अब कप्तान ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) ने भी कमाल कर दिया है. कप्तान ने मोर्चा संभालते हुए 181 गेंदों पर शतक पूरा किया.
जुरेल नंबर 5 पर बैटिंग के लिए उतरे थे. पडिक्कल और ऋतुराज के जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने बेहद सधी हुई शुरुआत की. एक बार आंखें जम गईं तो फिर अपने शॉट खेले. शतक लगाने के बाद उन्होंने गियर बदला है और तेजी से रन बटोर रहे हैं. दूसरे दिन के दूसरे सेशन में 110 ओवर का खेल पूरा होने तक भारत ने 5 विकेट खोकर 439 रन बना दिए हैं. जुरेल 208 गेंदों पर 131, जबकि हर्ष दुबे 50 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद हैं. इंडिया-ए मजबूत स्थिति में दिख रही है.
इंडिया-ए के कप्तान ध्रुव जुरेल ने मैच की पहली पारी में अपनी क्लास दिखाते हुए 181 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा किया. अपनी इस धैर्यपूर्ण पारी के दौरान जुरेल ने 9 बेहतरीन चौके भी जड़े. यह उनके फर्स्ट क्लास (First-Class) क्रिकेट करियर का कुल छठा शतक है. इस पारी को छोड़ दें तो उन्होंने 34 मैचों में 52.95 की औसत से 2330 रन बनाए थे.
ऑस्ट्रेलिया-ए और साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ इससे पहले शतकीय पारियां खेलने वाले जुरेल ने अब श्रीलंका-ए के खिलाफ भी सैकड़ा जड़कर यह साबित कर दिया है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालना बखूबी जानते हैं.
साई सुदर्शन के रूप में 217 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरेल को युवा बल्लेबाज शेख रशीद का बेहतरीन साथ मिला. दोनों ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया. जुरेल और रशीद के बीच 5वें विकेट के लिए 232 गेंदों पर 136 रनों की महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी हुई. शेख रशीद ने भी कप्तान का अच्छा साथ निभाते हुए 113 गेंदों का सामना किया और 5 चौकों की मदद से 63 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली.
इससे पहले मैच के शुरुआती सत्र में ओपनर साई सुदर्शन ने रनों की बारिश की थी. सुदर्शन ने महज 175 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौकों की मदद से 132 रनों की तूफानी पारी खेली. सुदर्शन ने अपनी पारी के दौरान दो बड़ी साझेदारियां कीं. उन्होंने आयुष पांडे के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़े. ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की पार्टनरशिप की. इसके बाद सुदर्शन ने कप्तान जुरेल के साथ भी चौथे विकेट के लिए 35 रन जोड़े.