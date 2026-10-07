IND U19 vs AUS U19: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने टेके घुटने, तन्मय बलोदा की फिरकी का जादू, टीम इंडिया 2-0 से सीरीज जीती

जीत के लिए मिले मामूली 11 रनों के लक्ष्य को भारत ने सिर्फ पांच गेंदों में हासिल कर लिया. लक्ष्य राईचंदानी ने स्पेंसर ग्रीन के पहले ओवर में दो चौके लगाकर सीरीज में क्लीन स्वीप किया. इससे पहले भारत ने राजकोट में पहला चार-दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट मैच एक पारी और 48 रनों से जीता था. टीम ने वनडे सीरीज को भी 3-0 से अपने नाम किया था.अपनी दूसरी पारी में 86/4 के स्कोर से आगे खेलते हुए और 55 रनों से पीछे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को मैच में बने रहने के लिए अच्छी वापसी की जरूरत थी. हालांकि, बलोदा ने दिन के शुरुआती चार ओवरों में ही जेड हॉलिक और चार्ली हेंडरसन को जल्दी-जल्दी आउट करके ऑस्ट्रेलिया को बड़े झटके दिए.