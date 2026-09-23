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वीरेंद्र सहवाग के बेटे का चला बल्ला: आर्यवीर ने कप्तान के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को कूटा, टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप

India U19 vs Australia U19 3rd ODI: राजकोट में खेले गए तीसरे यूथ वनडे मैच में भारतीय अंडर-19 टीम ने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के नाबाद 110 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में 3-0 से 'क्लीन स्वीप' हासिल किया.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 23, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:54 PM IST
वीरेंद्र सहवाग के बेटे का चला बल्ला: आर्यवीर ने कप्तान के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को कूटा, टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप
Image Credit: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वनडे मैच.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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