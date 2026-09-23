वीरेंद्र सहवाग के बेटे का चला बल्ला: आर्यवीर ने कप्तान के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को कूटा, टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप

India U19 vs Australia U19 3rd ODI: राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे अनौपचारिक वनडे मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 6 विकेट से हरा दिया. इस एकतरफा जीत के साथ ही मेजबान भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाकर 'क्लीन स्वीप' कर लिया. इससे पहले भारत ने बारिश से प्रभावित पहला मुकाबला 7 रन से और दूसरा मैच 103 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया था.
मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम 49.3 ओवरों में 254 रन पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज जेड हॉलिक ने 88 गेंदों में 87 रन (12 चौके) की तेजतर्रार पारी खेली और चार्ली हेंडरसन (18) के साथ पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े. इसके बाद हॉलिक ने नील पटेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी की. नील पटेल ने 71 गेंदों में 51 रन और मध्यक्रम में ब्लेक कैटल ने 38 रन बनाकर टीम को 254 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.
भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन-लेंथ से गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बांधकर रखा. भारत की ओर से मोहित उल्वा ने 43 रन देकर 3 विकेट और मनल चौहान ने 42 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इसके अलावा काव्य पटेल और आर्यन सवसाणी ने 1-1 सफलता चटकाकर कंगारू टीम को पूरे 50 ओवर खेलने से रोक दिया.
जीत के लिए 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत सधी हुई रही. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग ने पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की. आर्यवीर 31 गेंदों में 34 रन (5 चौके) बनाकर आउट हुए, जबकि वीके विनीत 10 रन ही बना सके. इसके बाद लक्ष्य ने कुशाग्र ओझा के साथ तीसरे विकेट के लिए 96 गेंदों में 85 रनों की मजबूत साझेदारी निभाकर टीम को 174 रन तक पहुंचाया. कुशाग्र 53 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि अर्जुन राजपूत शून्य पर आउट हो गए.
175 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान लक्ष्य रायचंदानी को रजत बघेल का बेहतरीन साथ मिला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 57 गेंदों में 80 रनों की नाबाद साझेदारी कर भारत को 41.2 ओवरों में ही आसान जीत दिला दी. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी 106 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 110 रन बनाकर मैच के हीरो रहे. वहीं रजत बघेल ने 34 गेंदों में 7 चौकों के साथ नाबाद 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पेंसर ग्रीन ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए.
वनडे सीरीज में 3-0 का क्लीन स्वीप करने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमें अब दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज (रेड बॉल) खेलेंगी. पहला टेस्ट मुकाबला 27 सितंबर से राजकोट के इसी निरंजन शाह स्टेडियम में शुरू होगा.