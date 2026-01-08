Advertisement
trendingNow13067652
Hindi Newsक्रिकेटIND U19 vs SA U19: 13 साल पुराना महारिकॉर्ड चकनाचूर, बतौर कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया बड़ा कारनामा

IND U19 vs SA U19: 13 साल पुराना महारिकॉर्ड चकनाचूर, बतौर कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया बड़ा कारनामा

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2025 से अपनी पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी लगातार नए-नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं. 2025 में रिकॉर्ड की बारिश करने के बाद उन्होंने 2026 के आगाज में बड़ा करिश्मा कर दिखाया है. 14 साल का यह युवा तूफानी ओपनर अंडर-19 क्रिकेट की बाइलेटरल सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाला पूरी दुनिया में सबसे युवा कप्तान बना है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 08, 2026, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में बतौर बल्लेबाज गर्दा उड़ाया था. अब नए साल यानी 2026 में उन्होंने बतौर कप्तान जलवा दिखा दिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज में उन्होंने भारत की टीम को लीड किया और 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया. बैक-टू-बैक तीनों मैच जीतकर वैभव ने 13 साल पुराना एक महारिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. अब वैभव अंडर-19 वनडे की द्विपक्षीय सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने उन्‍मुक्‍त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2012 में ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की वनडे सीरीज में 5-0 से मात दी थी.

साल 2012 में जब उन्‍मुक्‍त चंद ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को 5-0 से मात दी थी, तब उनकी उम्र 17 साल थी, लेकिन अब वैभव ने सिर्फ 14 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप करके चंद का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव को इसलिए कप्तानी मिली थी, क्योंकि रेगुलर कप्तान आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा चोट से जूझ रहे हैं और इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे.

कप्तानी में पहली सीरीज 3-0 से जीती

कप्तान बनते ही वैभव अपनी पहली ही सीरीज में छा गए. 3 मैचों की वनडे सीरीज में न सिर्फ उनका बल्ला चला, बल्कि कप्तानी का जादू भी दुनिया ने देखा. पहला वनडे भारत ने DLS मैथड से 25 रन से अपने नाम किया था, फिर दूसरा मैच DLS मैथड के जरिए 8 विकेट से जीता. तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने 233 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका को उसी के घर में क्लीन स्वीप करके इतिहास रच डाला.

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरे वनडे का लेखा-जोखा

अगर हम तीसरे वनडे की बात करें तो भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 393 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम 35 ओवर में 160 रन पर ढेर हो गई. उसे 233 रनों के बड़े अंतर से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. इस मुकाबले में कप्तान वैभव ने 9 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 74 गेंदों पर 127 रन की पारी खेली, जबकि उनके साथी ओपनर एरोन ने 16 चौकों की मदद से 106 गेंदों पर 118 रन ठोके. यह सीरीज अंडर-19 विश्व कप 2025 से पहले अहम थी, जहां टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
BJP news
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई