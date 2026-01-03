Advertisement
trendingNow13062614
Hindi Newsक्रिकेटकप्तान बनने के बाद वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप...नए साल के पहले मैच में नहीं चला बल्ला, बनाए सिर्फ इतने रन

कप्तान बनने के बाद वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप...नए साल के पहले मैच में नहीं चला बल्ला, बनाए सिर्फ इतने रन

IND U19 vs SA U19: साल 2026 में पहला मैच खेलने उतरे वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप रहे. उनके बल्ले से सिर्फ 11 रन निकले. वैभव पारी का आगाज करने आए थे. 12 गेंदों में सिर्फ 2 चौके लगाकर चलते बने. ये तब हुआ, जब वो बतौर कप्तान मैदान पर उतरे थे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 03, 2026, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

IND U19 vs SA U19: वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. साल 2025 में उन्होंने कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं. उनके बल्ले से अलग-अलग टूर्नामेंट में कुल 6 शतक निकले थे, लेकिन साल 2026 का आगाज उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. नए साल 2026 में पहला मैच खेलने उतरे वैभव का बल्ला खामोश रहा. वो सिर्फ 11 रन बना पाए. उन्होंने 12 गेंदें खेलीं और 2 चौके लगाकर वो आउट हो गए.

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी साउथ अफ्रीका दौरे पर गई अंडर-19 टीम के कप्तान हैं. कुल तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 3 जनवरी यानी आज से हुआ है. पहला मुकाबला बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जा रहा है, जिसमें भारत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरा. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पहला विकेट 5 रनों पर गिरा. आरोन जॉर्ज सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. फिर टीम के 34 रनों के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी की पारी भी खत्म हुई. वो पहली बार साउथ अफ्रीकी जमीन पर खेलने उतरे थे और पहले मैच में जलवा नहीं दिखा पाए.

कप्तानी के मामले में बनाया रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये वनडे सीरीज काफी अहम है, क्योंकि अगले साल टीम इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलेगी. इस सीरीज के जरिए वर्ल्ड कप की तैयारियां बेहतर हो सकेंगी. वैभव इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं. वो 14 साल के हैं और अंडर-19 टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा भारतीय भी बन गए हैं. वैभव को इसलिए कप्तानी दी गई है, क्योंकि रेगुलर कप्तान आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा चोट के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच का हाल

अगर मैच की बात करें तो खबर लिखे जाने तक 25 ओवर का खेल हो चुका है. भारत ने 4 विकेट खोकर 106 रन बना लिए हैं. हरवंश पंगलिया 19 जबकि आरएस अंबरीश 19 रन बनाकर खेल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 6 6 6 6 6 4: 2 मिनट में 34 रन, हार्दिक पांड्या ने ठोका तूफानी शतक, छक्कों की बारिश कर मचा दी तबाही

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?