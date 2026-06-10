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टेस्ट के बाद वनडे की बारी... अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? हार्दिक-नीतीश पर फंसा पेंच

IND vs AFG 1st ODI Predicted Playing 11: भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाले पहले वनडे के लिए अभिषेक नायर ने अपनी संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है. विराट कोहली की चोट के बाद नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिलने की उम्मीद है, जबकि रोहित और हार्दिक फिट होकर टीम में लौट आए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:55 AM IST
टेस्ट के बाद वनडे की बारी... अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? हार्दिक-नीतीश पर फंसा पेंच
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे मैच

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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