टेस्ट के बाद वनडे की बारी... अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? हार्दिक-नीतीश पर फंसा पेंच

IND vs AFG 1st ODI Predicted Playing 11: अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में एक पारी और 300 रनों के रिकॉर्ड अंतर से रौंदने के बाद अब भारतीय टीम उनके खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयार है.रोहित शर्मा की उपलब्धता को लेकर चल रही अटकलों के बीच शुभमन गिल की सेना धर्मशाला में पहला वनडे मैच खेलेगी. हालिया रिपोर्टों के अनुसार रोहित और हार्दिक पांड्या दोनों को फिट घोषित कर दिया गया है. ऐसे में दोनों खिलाड़ी पहले वनडे मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 'डिस्टल सेमिमेम्ब्रेनोसस टेंडन टियर' (हैमस्ट्रिंग चोट) के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है. विराट की जगह तीसरे स्थान पर कौन खेलेगा, इसे लेकर टीम में माथापच्ची जारी है.
2027 वनडे वर्ल्ड कप के मास्टरप्लान को ध्यान में रखते हुए हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को परखने के लिए कई वनडे मैच खेलेंगे. विराट की अनुपस्थिति टीम के लिए एक बड़ा खालीपन है, लेकिन यह युवाओं के लिए खुद को साबित करने का मौका भी है. साथ ही सूर्यकुमार यादव की जगह भारत के नए टी20 कप्तान नियुक्त किए गए श्रेयस अय्यर के लिए यह कप्तान बनने के बाद पहली वनडे सीरीज होगी.
All smiles and silverware!
Skipper Shubman Gill receives the @IDFCFIRSTBank trophy as #TeamIndia celebrate after a massive win in New Chandigarh #INDvAFG | @ShubmanGill pic.twitter.com/rcHFZin7Sc
— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
केकेआर (KKR) के हेड कोच अभिषेक नायर ने धर्मशाला में होने वाले पहले मैच के लिए भारत की शुरुआती प्लेइंग-11 की भविष्यवाणी की है. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में सुझाव दिया कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा को ही पारी की शुरुआत करनी चाहिए. नायर का मानना है कि विराट कोहली की जगह नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहिए, जो टीम को पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं.
अभिषेक नायर के अनुसार, भारत का मध्यक्रम स्थिरता और पावर का मिश्रण होगा, जिसमें नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पर केएल राहुल बल्लेबाजी करेंगे. इसके बाद नंबर 6 पर विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर टीम को मजबूती देंगे. नायर की संभावित प्लेइंग-11 को देखें तो वह नीतीश कुमार रेड्डी की जगह चोट के बाद वापसी करने वाले हार्दिक पांड्या को मौका देना चाहते हैं.
गेंदबाजी विभाग में नायर ने स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को नंबर 8 पर जगह दी है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. तेज गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ के हाथों में होगी. 11वें खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने पिच की स्थिति के आधार पर कुलदीप यादव या एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज (जैसे प्रसिद्ध कृष्णा) को खिलाने का सुझाव दिया है.
शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव.
शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशवी जयसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.