Ishan Kishan Fastest ODI Century vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तबाही मचा रखी है. कप्तान शुभमन गिल के ऐतिहासिक शतक के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने भी सेंचुरी पूरी की. किशन ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और अफगानी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए.
ईशान किशन ने मैदान पर चौके-छक्कों का तूफान लाते हुए महज 71 गेंदों पर अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का पहला शतक (Maiden ODI Hundred) ठोक दिया. अपनी इस विस्फोटक पारी में ईशान ने 14 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े. इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ग्लेन मैक्सवेल को पछाड़ते हुए एक बेहद खास महा-रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ईशान ने महज 71 गेंदों में अपना शतक पूरा कर इतिहास रच दिया. इससे पहले मैक्सवेल ने साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 76 गेंदों में शतक जड़ा था.
57 - इयोन मोर्गन, मैनचेस्टर, 2019
63 - रोहित शर्मा, दिल्ली, 2023
71 - ईशान किशन, लखनऊ, 2026*
76 - ग्लेन मैक्सवेल, मुंबई (वर्ल्ड कप), 2023
77 - शुभमन गिल, लखनऊ, 2026*
ईशान किशन की इस पारी की सबसे खास बात उनका गियर बदलना रहा. शुरुआत में उन्होंने बेहद समझदारी और जिम्मेदारी के साथ शुभमन गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही वह 'डिस्ट्रक्शन मोड' में आ गए. उन्होंने पहले 50 रन पूरे करने में 52 गेंदें लीं, फिर अगले 50 रन सिर्फ 19 गेंदों में ठोक दिए. उनके सामने अफगानिस्तान का हर गेंदबाज बेबस नजर आया. किशन 79 गेंदों पर 14 चौके और 7 छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए.
इस शतकीय पारी के दौरान ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए. दिलचस्प बात यह है कि आज की पारी से पहले ईशान किशन के नाम वनडे में कोई साधारण शतक (100) दर्ज नहीं था, बल्कि उनके नाम सीधे एक दोहरा शतक (Double Century) दर्ज था, जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था. आज लखनऊ के मैदान पर उन्होंने अपना पहला वनडे शतक जमाकर इस अनोखे संयोग को भी खत्म कर दिया. शुभमन गिल (77 गेंदों में शतक) और ईशान किशन की इस जोड़ी ने मिलकर अफगानिस्तान की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया.
खबर लिखे जाने तक भारत ने 41 ओवर में 3 विकेट खोकर 340 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 104 गेंदों पर 146 रन जबकि श्रेयस अय्यर 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद हैं. टीम इंडिया एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ रही है. अगर इन दोनों में से एक बल्लेबाज पूरे 50 ओवर तक खेलता है तो टीम इंडिया 400+ का स्कोर बोर्ड पर लगा सकती है. 146 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे गिल दोहरा शतक पूरा करना चाहेंगे.