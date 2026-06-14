IND vs AFG, 2nd ODI Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार 17 जून को दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले ODI मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब भारतीय टीम का टारगेट दूसरे वनडे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-0 से कब्जा करना है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 5 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 4 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है. अफगानिस्तान कभी भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को हरा नहीं पाया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर लाल और काली मिट्टी के कॉम्बिनेशन से बनती है. हाल के समय में यहां ज्यादा रन बनते देखने को मिले हैं. जो तेज गेंदबाज अपनी गेंदों में बदलाव (वेरिएशन) करते हैं, उन्हें अक्सर पारी की शुरुआत में सफलता मिलती है.
1. India vs Afghanistan के बीच दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?
India vs Afghanistan के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार (17 जून) को खेला जाएगा.
2. India vs Afghanistan के बीच दूसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?
India vs Afghanistan के बीच दूसरा वनडे मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा.
3. India vs Afghanistan के बीच दूसरा वनडे मैच किस समय पर खेला जाएगा?
India vs Afghanistan के बीच दूसरा वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा.
4. India vs Afghanistan के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं?
India vs Afghanistan के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट आप Sports18 Network पर देख सकते हैं.
5. India vs Afghanistan के बीच दूसरे वनडे मैच को किस Digital Platform पर देखा जा सकता है?
India vs Afghanistan के बीच दूसरे वनडे मैच को Digital Platform पर आप 'Jio Hotstar' पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच का लाइव ब्लॉग और मैच से जुड़ी स्टोरीज आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.
6. India vs Afghanistan के बीच दूसरा वनडे मैच मुफ्त में कब, कहां और किस चैनल पर देखें?
India vs Afghanistan के बीच दूसरा वनडे मैच आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर मुफ्त में देख सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी. जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिशटीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा प्ले पर प्रसारित होगा उस पर India vs Afghanistan के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा.