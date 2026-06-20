Hashmatullah Shahidi Century: भारत और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (Chepauk Stadium) में तीसरा वनडे खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम ने बोर्ड पर 218 रन लगाए हैं. इस मुकाबले में जब टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी आक्रमण के सामने अफगानिस्तान की पारी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, तब कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला. उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में न सिर्फ कप्तानी पारी खेली, बल्कि अपने वनडे अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला और बेहद यादगार शतक भी ठोक दिया. शाहिदी ने 131 गेंदों पर 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 102 रनों की पारी खेली.
102 रनों की इस पारी के साथ ही शाहिदी ने अफगानिस्तान क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है. वह अफगानिस्तान के लिए बतौर कप्तान वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह ऐतिहासिक कारनामा सिर्फ पूर्व कप्तान असगर अफगान (Asghar Afghan) ही कर पाए थे.
चेन्नई के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का अफगानिस्तान का फैसला शुरुआत में किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. भारतीय कप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जुगलबंदी ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया, जिससे टीम ने महज 28 रनों के स्कोर पर अपने 3 शीर्ष बल्लेबाज खो दिए. इस नाजुक मोड़ पर कप्तान शाहिदी खुद बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे. अभी वह क्रीज पर संभल ही रहे थे कि दूसरे छोर से दरविश रसूली भी चलते बने और अफगानिस्तान का स्कोर 36 रन पर 4 विकेट हो गया. यहां से ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मेहमानों को बेहद सस्ते में समेट देगी, लेकिन शाहिदी के इरादे कुछ और ही थे.
36 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद हशमतुल्लाह शाहिदी ने क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया. उन्हें दूसरे छोर पर अजमतुल्लाह उमरजई का बेहतरीन साथ मिला. दोनों ने मिलकर न सिर्फ भारतीय गेंदबाजों के विकेट लेने के सिलसिले को रोका, बल्कि सूझबूझ के साथ काउंटर अटैक करते हुए 5वें विकेट के लिए 105 रनों की बहुमूल्य शतकीय साझेदारी कर डाली. उमरजई के आउट होने के बाद भी शाहिदी एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने 13 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना पहला वनडे शतक पूरा किया.
हशमत की शतकीय पारी से भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर बेहद प्रभावित हुए हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 'हमने अफगानिस्तान से कई बेहतरीन क्रिकेटर देखे हैं और हशमत शाहिदी उनमें से एक हैं. क्या शानदार पारी खेली उन्होंने, जिससे अफगानिस्तान एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया जिसे डिफेंड किया जा सके.
हशमतुल्लाह शाहिदी का यह शतक इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके लिए उन्हें सालों तक लंबा इंतजार करना पड़ा है. वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद सबसे ज्यादा दिनों के बाद पहला शतक लगाने के मामले में वह दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने डेब्यू के बाद 4,644 दिनों का लंबा सफर तय करके अपनी पहली सेंचुरी पूरी की. हशमतुल्लाह ने 2013 में डेब्यू किया था और 2026 में पहला शतक लगाने में सफल रहे.
5,040 दिन — रेगिस चकाबवा (जिम्बाब्वे, 2008-22)
4,858 दिन — सुनील गावस्कर (भारत, 1974-87)
4,674 दिन — अर्जुन रणतुंगा (श्रीलंका, 1982-94)
4,644 दिन — हशमतुल्लाह शाहिदी (अफगानिस्तान, 2013-26)*
4,639 दिन — नासिर हुसैन (इंग्लैंड, 1989-03)
चेन्नई की पिच हमेशा से टर्निंग और बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल मानी जाती है. यही वजह रही कि शाहिदी ने जोखिम न उठाते हुए सिंगल्स और डबल्स पर ज्यादा भरोसा जताया, जिसके कारण यह अफगानिस्तान के इतिहास का दूसरा सबसे धीमा वनडे शतक भी बन गया. उन्होंने अपनी सेंचुरी के लिए 126 गेंदें लीं. इस सूची में पहले नंबर पर इब्राहिम जादरान हैं, जिन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे धीमा शतक लगाया था, जो 131 गेंदों पर आया था.
अफगानिस्तान के लिए सबसे धीमा वनडे शतक (गेंदों के अनुसार)
131 गेंद — इब्राहिम जादरान बनाम ऑस्ट्रेलिया (मुंबई, 2023)
126 गेंद — हशमतुल्लाह शाहिदी बनाम भारत (चेन्नई, 2026)*
125 गेंद — उस्मान गनी बनाम जिम्बाब्वे (बुलावायो, 2014)
125 गेंद — रहमत शाह बनाम आयरलैंड (ग्रेटर नोएडा, 2017)
125 गेंद — सेदिकुल्लाह अटल बनाम जिम्बाब्वे (हरारे, 2024)